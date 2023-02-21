21 февраля 2023

«Известия»: ВС РФ нашли способ противостоять HIMARS

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Вооруженные силы Великобритании. stock, залп, ракета, бомба, рсзо, Хаймарс, himars, M270, stock, умная, ATACMS, М270
ВС РФ 21 февраля уничтожили две РСЗО HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации нашли способ противостоять установкам реактивной системы залпового огня HIMARS. Ключом к противодействию американскому оружию оказались разведывательные беспилотные аппараты, а также разведка различного рода, которую используют ВС РФ. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«HIMARS — непростая цель, но мы подобрали ключи к ней. Мы научились их обнаруживать. Здесь большую роль играют наши разведывательные беспилотные аппараты, а также другая разведка, включая спутниковую», — сообщил Дандыкин, его слова приводят «Известия». Таким образом, ВС РФ 21 февраля уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска в ДНР.

По словам Дандыкина, ВСУ часто используют HIMARS не только против российских бойцов, но и против мирного населения. «Ракеты РСЗО бьют на расстояние до 80 км. К сожалению, под них чаще всего попадают обычные люди», — пояснил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что российская система противовоздушной обороны сбила два снаряда HIMARS и «Ураган» в Белгородской области. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях российская ПВО сбила десять украинских беспилотников.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве ее целей — денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Вооруженные силы Российской Федерации нашли способ противостоять установкам реактивной системы залпового огня HIMARS. Ключом к противодействию американскому оружию оказались разведывательные беспилотные аппараты, а также разведка различного рода, которую используют ВС РФ. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. «HIMARS — непростая цель, но мы подобрали ключи к ней. Мы научились их обнаруживать. Здесь большую роль играют наши разведывательные беспилотные аппараты, а также другая разведка, включая спутниковую», — сообщил Дандыкин, его слова приводят «Известия». Таким образом, ВС РФ 21 февраля уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска в ДНР. По словам Дандыкина, ВСУ часто используют HIMARS не только против российских бойцов, но и против мирного населения. «Ракеты РСЗО бьют на расстояние до 80 км. К сожалению, под них чаще всего попадают обычные люди», — пояснил эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что российская система противовоздушной обороны сбила два снаряда HIMARS и «Ураган» в Белгородской области. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях российская ПВО сбила десять украинских беспилотников. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве ее целей — денацификацию и демилитаризацию Украины.
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