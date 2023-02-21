«Известия»: отцы получат новые возможности использования маткапитала

«Известия»: отцы смогут направить маткапитал на накопительную пенсию

22 февраля 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Законопроект подчеркнет равенство мужчин и женщин в воспитании детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России отцы смогут направить средства материнского капитала на накопительную часть пенсии наравне с матерями. Соответствующий законопроект поддержало Правительство Российской Федерации. «Правительство РФ поддержало законопроект о праве отцов на получение накопительной пенсии за счет маткапитала. Сейчас они не могут использовать средства на эти цели, как матери. Предлагаемые законопроектом изменения приравняют отца ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии», — передают «Известия» со ссылкой на проект заключения кабмина и заявления пресс-службы правительства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, являясь одним из инициаторов законопроекта пояснила, что из-за формулировки согласно действующему законодательству отец не может направить маткапитал на накопительную часть своей пенсии: «Фактически отец получает все те же возможности для использования средств. Но сегодня из-за того, что последний вариант называется пенсией матери, отцы не могут воспользоваться этим правом. Логично им его вернуть». Отмечается, что фактически количество получателей маткапитала не изменится, поэтому дополнительных бюджетных средств не потребуется. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 февраля возрастет размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка будет равна почти 587 тысячам рублей. Маткапитал на второго ребенка составит порядка 775,6 тысячи рублей. Позднее президент России Владимир Путин объявил, что данная мера поддержки будет распространяться и на жителей новых присоединенных регионов, родивших детей после 2007 года. Данное решение озвучено во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России отцы смогут направить средства материнского капитала на накопительную часть пенсии наравне с матерями. Соответствующий законопроект поддержало Правительство Российской Федерации. «Правительство РФ поддержало законопроект о праве отцов на получение накопительной пенсии за счет маткапитала. Сейчас они не могут использовать средства на эти цели, как матери. Предлагаемые законопроектом изменения приравняют отца ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии», — передают «Известия» со ссылкой на проект заключения кабмина и заявления пресс-службы правительства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, являясь одним из инициаторов законопроекта пояснила, что из-за формулировки согласно действующему законодательству отец не может направить маткапитал на накопительную часть своей пенсии: «Фактически отец получает все те же возможности для использования средств. Но сегодня из-за того, что последний вариант называется пенсией матери, отцы не могут воспользоваться этим правом. Логично им его вернуть». Отмечается, что фактически количество получателей маткапитала не изменится, поэтому дополнительных бюджетных средств не потребуется. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 февраля возрастет размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка будет равна почти 587 тысячам рублей. Маткапитал на второго ребенка составит порядка 775,6 тысячи рублей. Позднее президент России Владимир Путин объявил, что данная мера поддержки будет распространяться и на жителей новых присоединенных регионов, родивших детей после 2007 года. Данное решение озвучено во время ежегодного послания Федеральному Собранию.