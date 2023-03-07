Мишустин утвердил состав оргкомитета по празднованию столетия ХМАО. Список

07 марта 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Мишустин назначил членов оргкомитета по празднованию юбилея ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список членов организационного комитета по подготовке к празднованию столетнего юбилея ХМАО. Согласно распоряжению на сайте Правительства РФ, в него вошли вице-премьер России Денис Мантуров, полпред УрФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, гендиректор ООО «Газпром Трансгаз Сургут» Олег Ваховский, первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов. «Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ХМАО-Югры. В состав оргкомитета включить заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, полпреда УрФО Владимира Якушева, губернатора Югры Наталью Комарову, гендиректора ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимира Богданова, гендиректора ООО „Газпром Трансгаз Сургут“ Олега Ваховского, первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова», — указано в распоряжении. Кроме указанных выше чиновников и руководителей корпораций, в списке значатся заместители министров РФ, руководители крупных предприятий и Герой Труда РФ Иван Айдуллин. Все они войдут в оргкомитет по согласованию. Возглавит оргкомитет вице-премьер Мантуров, а первый вице-губернатор ХМАО назначен ответственным секретарем. Организационно-техническое обеспечение деятельности комитета будет осуществлять правительство Югры. Округ отметит юбилей 10 декабря 2030 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список членов организационного комитета по подготовке к празднованию столетнего юбилея ХМАО. Согласно распоряжению на сайте Правительства РФ, в него вошли вице-премьер России Денис Мантуров, полпред УрФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, гендиректор ООО «Газпром Трансгаз Сургут» Олег Ваховский, первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов. «Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ХМАО-Югры. В состав оргкомитета включить заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, полпреда УрФО Владимира Якушева, губернатора Югры Наталью Комарову, гендиректора ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимира Богданова, гендиректора ООО „Газпром Трансгаз Сургут“ Олега Ваховского, первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова», — указано в распоряжении. Кроме указанных выше чиновников и руководителей корпораций, в списке значатся заместители министров РФ, руководители крупных предприятий и Герой Труда РФ Иван Айдуллин. Все они войдут в оргкомитет по согласованию. Возглавит оргкомитет вице-премьер Мантуров, а первый вице-губернатор ХМАО назначен ответственным секретарем. Организационно-техническое обеспечение деятельности комитета будет осуществлять правительство Югры. Округ отметит юбилей 10 декабря 2030 года.