Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны главаря «Правого сектора»* 10 марта 2023 в 19:46 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский и Санна Марин поучаствовали в похоронах украинского националиста Коцюбайло Фото: официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин приняли участие в церемонии прощания с украинским военным Дмитрием Коцюбайло. Коцюбайло был одним из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин […] приняли участие в церемонии прощания с героем Украины, командиром 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Дмитрием Коцюбайло», — говорится в публикации на официальном сайте Владимира Зеленского. О ликвидации Коцюбайло под Бахмутом (Артемовском) сообщило украинское издание «Страна» 7 марта. Позднее информацию подтвердил Владимир Зеленский, передает RT. Коцюбайло был членом «Правого сектора» с 2014 года. * Запрещенная в России экстремистская организация Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин приняли участие в церемонии прощания с украинским военным Дмитрием Коцюбайло. Коцюбайло был одним из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин […] приняли участие в церемонии прощания с героем Украины, командиром 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Дмитрием Коцюбайло», — говорится в публикации на официальном сайте Владимира Зеленского. О ликвидации Коцюбайло под Бахмутом (Артемовском) сообщило украинское издание «Страна» 7 марта. Позднее информацию подтвердил Владимир Зеленский, передает RT. Коцюбайло был членом «Правого сектора» с 2014 года. * Запрещенная в России экстремистская организация {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям