Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны главаря «Правого сектора»*

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Владимир Зеленский и Санна Марин поучаствовали в похоронах украинского националиста Коцюбайло Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин приняли участие в церемонии прощания с украинским военным Дмитрием Коцюбайло. Коцюбайло был одним из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

«Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин […] приняли участие в церемонии прощания с героем Украины, командиром 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Дмитрием Коцюбайло», — говорится в публикации на официальном сайте Владимира Зеленского.

О ликвидации Коцюбайло под Бахмутом (Артемовском) сообщило украинское издание «Страна» 7 марта. Позднее информацию подтвердил Владимир Зеленский, передает RT. Коцюбайло был членом «Правого сектора» с 2014 года.

* Запрещенная в России экстремистская организация

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин приняли участие в церемонии прощания с украинским военным Дмитрием Коцюбайло. Коцюбайло был одним из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин […] приняли участие в церемонии прощания с героем Украины, командиром 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Дмитрием Коцюбайло», — говорится в публикации на официальном сайте Владимира Зеленского. О ликвидации Коцюбайло под Бахмутом (Артемовском) сообщило украинское издание «Страна» 7 марта. Позднее информацию подтвердил Владимир Зеленский, передает RT. Коцюбайло был членом «Правого сектора» с 2014 года. * Запрещенная в России экстремистская организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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