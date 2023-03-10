Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны главаря «Правого сектора»*

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин приняли участие в церемонии прощания с украинским военным Дмитрием Коцюбайло. Коцюбайло был одним из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).
«Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин […] приняли участие в церемонии прощания с героем Украины, командиром 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Дмитрием Коцюбайло», — говорится в публикации на официальном сайте Владимира Зеленского.
О ликвидации Коцюбайло под Бахмутом (Артемовском) сообщило украинское издание «Страна» 7 марта. Позднее информацию подтвердил Владимир Зеленский, передает RT. Коцюбайло был членом «Правого сектора» с 2014 года.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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