Военный аналитик США назвал смертельную ошибку командования ВСУ в Бахмуте

Sky News: подражание «гладиаторской» тактике РФ в Артемовске истощит Украину

Украина должна сохранять свои ресурсы, чтобы выжить, сообщает Sky News Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение продолжать оборону Бахмута (Артемовска). Его «гладиаторская» тактика по итогу истощает страну. Так считает британский военный аналитик Шон Белл.

«Президент Зеленский решил укрепить город, тем самым будучи втянутым в войну на истощение, которая рискует принести пользу России. <…> Он участвует в гладиаторских битвах на истощение. Однако, если Украина хочет выжить, она должна сохранить свои ограниченные ресурсы», — уточняет аналитик в эфире телеканала Sky News. По его мнению, американские военные наоборот бы делали акцент на стратегический вывод войск и перегруппировку.

Ранее Зеленский также уточнил, что российским солдатам будет открыта дорога на другие направления после их победы в Бахмуте. Сейчас украинская армия теряет бойцов по всему фронту, пишут авторы газеты Financial Times. На Западе признали, что жители Артемовска выступают за Россию, сообщает «Национальная служба новостей». Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает телеканал 360.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также других освобожденных территорий.