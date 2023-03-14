Foreign Affairs: США должны подготовиться к мирному урегулированию по Украине

14 марта 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

США необходимо подготовить почву для мирных переговоров, сообщает Foreign Affairs Фото: flickrpd/pickupimage.com США необходимо подготовиться к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, подготовив для сторон три этапа переговоров. Такое мнение высказал в своей статье для американского журнала Foreign Affairs обозреватель Томас Пикеринг. «Первый этап включает в себя разрешение внутренних разногласий и установление контактов между сторонами», — пишет обозреватель издания в своей статье. Вторым и третьим этапом является подготовка к переговорам и заключение взаимовыгодных дипломатических условий. «Второй пункт предполагает подготовку основ для официальных переговоров, в том числе путем определения, где и когда они будут проходить и с кем. И третий пункт включает в себя прямые переговоры, которые у большинства людей ассоциируются с дипломатией», — добавил Пикеринг. Также автор предупредил США об угрозе провала урегулирования конфликта в случае игнорирования мирных переговоров. «Либо Соединенные Штаты обязуются формировать эти последствия в своих интересах, либо другие будут формировать последствия вместо них», — заключил автор. Ранее США призвали президента КНР Си Цзиньпина поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что Китаю необходимо услышать мнение Зеленского. Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер предложил Западу готовить мирный план по Украине, передает телеканал 360. Там указали, что США необходимо задуматься о мирном процессе уже сейчас. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США необходимо подготовиться к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, подготовив для сторон три этапа переговоров. Такое мнение высказал в своей статье для американского журнала Foreign Affairs обозреватель Томас Пикеринг. «Первый этап включает в себя разрешение внутренних разногласий и установление контактов между сторонами», — пишет обозреватель издания в своей статье. Вторым и третьим этапом является подготовка к переговорам и заключение взаимовыгодных дипломатических условий. «Второй пункт предполагает подготовку основ для официальных переговоров, в том числе путем определения, где и когда они будут проходить и с кем. И третий пункт включает в себя прямые переговоры, которые у большинства людей ассоциируются с дипломатией», — добавил Пикеринг. Также автор предупредил США об угрозе провала урегулирования конфликта в случае игнорирования мирных переговоров. «Либо Соединенные Штаты обязуются формировать эти последствия в своих интересах, либо другие будут формировать последствия вместо них», — заключил автор. Ранее США призвали президента КНР Си Цзиньпина поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что Китаю необходимо услышать мнение Зеленского. Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер предложил Западу готовить мирный план по Украине, передает телеканал 360. Там указали, что США необходимо задуматься о мирном процессе уже сейчас.