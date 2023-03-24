Медведев: Генштаб РФ готовится к наступлению Украины

24 марта 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о готовящихся наступлениях ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готовится к наступательным операциям, России это известно. Генштаб ВС РФ в ответ готовит свои решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ. «Они (ВСУ) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», — заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов. Интервью он опубликовал в своем telegram-канале . Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к наступательным действиям в регионе. По его словам, украинские войска стягивают туда свои резервы и военную технику.

Киев готовится к наступательным операциям, России это известно. Генштаб ВС РФ в ответ готовит свои решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ. «Они (ВСУ) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», — заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов. Интервью он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к наступательным действиям в регионе. По его словам, украинские войска стягивают туда свои резервы и военную технику.