Медведев: Генштаб РФ готовится к наступлению Украины

Киев готовится к наступательным операциям, России это известно. Генштаб ВС РФ в ответ готовит свои решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.
«Они (ВСУ) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», — заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов. Интервью он опубликовал в своем
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к наступательным действиям в регионе. По его словам, украинские войска стягивают туда свои резервы и военную технику.
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