Медведев: Генштаб РФ готовится к наступлению Украины

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Дмитрий Медведев заявил о готовящихся наступлениях ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев готовится к наступательным операциям, России это известно. Генштаб ВС РФ в ответ готовит свои решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.

«Они (ВСУ) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», — заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов. Интервью он опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к наступательным действиям в регионе. По его словам, украинские войска стягивают туда свои резервы и военную технику.

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Киев готовится к наступательным операциям, России это известно. Генштаб ВС РФ в ответ готовит свои решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ. «Они (ВСУ) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», — заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов. Интервью он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к наступательным действиям в регионе. По его словам, украинские войска стягивают туда свои резервы и военную технику.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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