Илон Маск заявил, что доллар лишится статуса мировой резервной валюты

Доллар может лишиться статуса мировой валюты из-за жесткой политики США. Об этом заявил американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск.
«Политика США слишком жесткая, из-за чего [другие] страны хотят отказаться от доллара. Дополняют это избыточные государственные расходы, что заставляет другие страны в значительной мере компенсировать нашу (американскую) инфляцию», — написал Илон Маск в своем аккаунте в Twitter.
В августе 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия отказалась от доллара. По его словам, объем расчета в национальной валюте на тот момент достиг 75%. В марте 2023 года обозреватель New York Post Джей Ньюман сообщил, что страны Запада откажутся от доллара из-за антироссийских санкций. Данное событие нанесет мощный удар по позиции Штатов на международной арене, отмечает в своем материале RT.
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