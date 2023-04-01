Суд заставил привезти наместника Киево-Печерской лавры из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина, архив, киев, киево печерская лавра
Суд в Киеве намерен провести дело митрополита Павла вечером 1 апреля Фото:

Украинский суд принял решение о возвращении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание суда из больницы. Об этом заявил адвокат Павла.

«Суд принял решение о принудительном приводе на заседание наместника Киево-Печерской лавры Павла», — приводит слова адвоката ТАСС. Он уточнил, что наместник на данный момент находится в больнице, а суд переназначили на вечер 1 апреля.

Ранее сообщалось, что митрополиту стало плохо на заседании суда. Киевский суд решил перенести слушание дела по избранию меры пресечения на 3 апреля.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Украинский суд принял решение о возвращении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание суда из больницы. Об этом заявил адвокат Павла. «Суд принял решение о принудительном приводе на заседание наместника Киево-Печерской лавры Павла», — приводит слова адвоката ТАСС. Он уточнил, что наместник на данный момент находится в больнице, а суд переназначили на вечер 1 апреля. Ранее сообщалось, что митрополиту стало плохо на заседании суда. Киевский суд решил перенести слушание дела по избранию меры пресечения на 3 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...