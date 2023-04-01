Суд заставил привезти наместника Киево-Печерской лавры из больницы

Суд в Киеве намерен провести дело митрополита Павла вечером 1 апреля
Украинский суд принял решение о возвращении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание суда из больницы. Об этом заявил адвокат Павла.
«Суд принял решение о принудительном приводе на заседание наместника Киево-Печерской лавры Павла», — приводит слова адвоката ТАСС. Он уточнил, что наместник на данный момент находится в больнице, а суд переназначили на вечер 1 апреля.
Ранее сообщалось, что митрополиту стало плохо на заседании суда. Киевский суд решил перенести слушание дела по избранию меры пресечения на 3 апреля.
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