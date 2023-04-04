Глава МИД Венгрии: страны НАТО поодиночке отправляют оружие ВСУ, несмотря на равнодушие альянса

05 апреля 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Страны НАТО не намерены замедлять отправку оружия, уверен политик Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны, являющиеся членами НАТО, поодиночке направляют массу оружия Украине, однако сам альянс должен избегать прямой конфронтации с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Подавляющее большинство стран-членов (НАТО) посылает оружие (Украине), очень важно, чтобы этого не происходило на уровне альянса. Главное, на чем нам надо настаивать — что НАТО не сторона конфликта, не посылает оружия и все делает для того, чтобы не могло быть прямой конфронтации между альянсом и Россией. Но мы видим, что страны-члены поодиночке уже далеко зашли в этом вопросе», — цитируют Сийярто РИА Новости после первого дня выступлений стран НАТО на заседании глав МИД. Сийярто добавил, что из выступлений не создается впечатления, что страны НАТО хотели бы замедлить отправку оружия либо изменить ситуацию. По его словам, итоги первого дня заседаний наводят на мысль, что «мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас». Выступление Сийярто транслировалось в Facebook* (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим заявлением о том, что Евросоюз близок к обсуждению отправки на Украину миротворческого контингента, предупредил Россию о подготовки НАТО к войне. В феврале 2023 года Виктор Орбан отметил, что Венгрия не представляет опасности для России. Также лидер государства заявил, что Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны, являющиеся членами НАТО, поодиночке направляют массу оружия Украине, однако сам альянс должен избегать прямой конфронтации с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Подавляющее большинство стран-членов (НАТО) посылает оружие (Украине), очень важно, чтобы этого не происходило на уровне альянса. Главное, на чем нам надо настаивать — что НАТО не сторона конфликта, не посылает оружия и все делает для того, чтобы не могло быть прямой конфронтации между альянсом и Россией. Но мы видим, что страны-члены поодиночке уже далеко зашли в этом вопросе», — цитируют Сийярто РИА Новости после первого дня выступлений стран НАТО на заседании глав МИД. Сийярто добавил, что из выступлений не создается впечатления, что страны НАТО хотели бы замедлить отправку оружия либо изменить ситуацию. По его словам, итоги первого дня заседаний наводят на мысль, что «мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас». Выступление Сийярто транслировалось в Facebook* (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим заявлением о том, что Евросоюз близок к обсуждению отправки на Украину миротворческого контингента, предупредил Россию о подготовки НАТО к войне. В феврале 2023 года Виктор Орбан отметил, что Венгрия не представляет опасности для России. Также лидер государства заявил, что Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией, передает RT.