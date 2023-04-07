Суд арестовал задержанного под Брянском украинского пилота

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Украинского пилота отправили под арест до 4 мая Фото:

Украинский пилот легкомоторного самолета А-22, совершившего экстренную посадку в Брянской области, отправлен под арест до 4 мая. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Украинский пилот, задержанный после крушения легкомоторного самолета в Брянской области, арестован до 4 мая», — передает агентство. Ходатайство об избрании меры пресечения ранее поступило в Советский районный суд Брянска.

5 апреля в Брянской области совершил экстренную посадку украинский самолет. По данным telegram-канала Mash, пилот мог направляться в сторону нефтепровода «Дружба», чтобы сбросить на него бомбу. Позднее пилот сам признался, что выполнял задание по проверке противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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Украинский пилот легкомоторного самолета А-22, совершившего экстренную посадку в Брянской области, отправлен под арест до 4 мая. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Украинский пилот, задержанный после крушения легкомоторного самолета в Брянской области, арестован до 4 мая», — передает агентство. Ходатайство об избрании меры пресечения ранее поступило в Советский районный суд Брянска. 5 апреля в Брянской области совершил экстренную посадку украинский самолет. По данным telegram-канала Mash, пилот мог направляться в сторону нефтепровода «Дружба», чтобы сбросить на него бомбу. Позднее пилот сам признался, что выполнял задание по проверке противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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