РЕН ТВ: в Крыму задержали украинского диверсанта, готовившего подрыв подстанции

07 апреля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Диверсант под руководством ВСУ пытался совершить диверсию в Крыму Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму задержали украинского диверсанта Сергея Горюнова, который хотел подорвать подстанцию в городе Керчь (город в восточной части полуострова). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, располагая кадрами с момента задержания подозреваемого. «По предварительным данным, Сергей Горюнов еще в июне 2022 года связался с сотрудниками Сил специальных операций Украины (ССО). <…> В феврале 2023 года диверсант перешел к активным действиям. Как свидетельствуют данные из переписки Горюнова с куратором, в середине месяца террористы вынашивали планы по подрыву подстанции в Керчи», — сообщает телеканал « РЕН ТВ». По его информации, Горюнов переписывался с заказчиками и тщательно планировал действия. 21 марта в квартире диверсанта обнаружили взрывное устройство с 2,3 килограммами пластита, а также устройство для отсроченного подрыва заряда. Диверсант изначально сообщал своим кураторам о координатах предполагаемого объекта для подрыва, далее ему предоставили посылку с необходимым оборудованием для совершения диверсии. Эту посылку обнаружили дома у Горюнова. 52-летний Сергей Горюнов — уроженец Ровненской области. Он имеет как российское, так и украинское гражданство. Диверсанты не раз пытались попасть на территорию РФ. В начале марта двое из них проникли на территорию Брянской области. Также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов говорил, что украинская армия использует подводные дроны при атаках на Крым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Крыму задержали украинского диверсанта Сергея Горюнова, который хотел подорвать подстанцию в городе Керчь (город в восточной части полуострова). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, располагая кадрами с момента задержания подозреваемого. «По предварительным данным, Сергей Горюнов еще в июне 2022 года связался с сотрудниками Сил специальных операций Украины (ССО). <…> В феврале 2023 года диверсант перешел к активным действиям. Как свидетельствуют данные из переписки Горюнова с куратором, в середине месяца террористы вынашивали планы по подрыву подстанции в Керчи», — сообщает телеканал «РЕН ТВ». По его информации, Горюнов переписывался с заказчиками и тщательно планировал действия. 21 марта в квартире диверсанта обнаружили взрывное устройство с 2,3 килограммами пластита, а также устройство для отсроченного подрыва заряда. Диверсант изначально сообщал своим кураторам о координатах предполагаемого объекта для подрыва, далее ему предоставили посылку с необходимым оборудованием для совершения диверсии. Эту посылку обнаружили дома у Горюнова. 52-летний Сергей Горюнов — уроженец Ровненской области. Он имеет как российское, так и украинское гражданство. Диверсанты не раз пытались попасть на территорию РФ. В начале марта двое из них проникли на территорию Брянской области. Также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов говорил, что украинская армия использует подводные дроны при атаках на Крым.