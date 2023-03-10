10 марта 2023

Кадыров похвастался захваченным на передовой оружием НАТО

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров заявил, что с передовой удалось захватить оружие НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на передовой удалось захватить оружие НАТО. В своем telegram-канале он опубликовал фото с оружием в руках, назвав полученные в бою американский «Стингер» и украинскую «Иглу» боевыми трофеями.

«Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский „Стингер“ и украинская „Игла“ — вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас», — написал Кадыров в telegram-канале.

Он выразил благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого оружия. По его словам, такие трофеи интересно держать в руках и изучать.

Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому закончить свою жизнь, как это сделал в конце Второй мировой войны лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер. Также он заявлял, что необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева, устроить «войну без правил».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на передовой удалось захватить оружие НАТО. В своем telegram-канале он опубликовал фото с оружием в руках, назвав полученные в бою американский «Стингер» и украинскую «Иглу» боевыми трофеями. «Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский „Стингер“ и украинская „Игла“ — вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас», — написал Кадыров в telegram-канале. Он выразил благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого оружия. По его словам, такие трофеи интересно держать в руках и изучать. Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому закончить свою жизнь, как это сделал в конце Второй мировой войны лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер. Также он заявлял, что необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева, устроить «войну без правил».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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