Кадыров похвастался захваченным на передовой оружием НАТО

11 марта 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что с передовой удалось захватить оружие НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на передовой удалось захватить оружие НАТО. В своем telegram-канале он опубликовал фото с оружием в руках, назвав полученные в бою американский «Стингер» и украинскую «Иглу» боевыми трофеями. «Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский „Стингер“ и украинская „Игла“ — вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас», — написал Кадыров в telegram-канале. Он выразил благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого оружия. По его словам, такие трофеи интересно держать в руках и изучать. Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому закончить свою жизнь, как это сделал в конце Второй мировой войны лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер. Также он заявлял, что необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева, устроить «войну без правил».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на передовой удалось захватить оружие НАТО. В своем telegram-канале он опубликовал фото с оружием в руках, назвав полученные в бою американский «Стингер» и украинскую «Иглу» боевыми трофеями. «Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский „Стингер“ и украинская „Игла“ — вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас», — написал Кадыров в telegram-канале. Он выразил благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого оружия. По его словам, такие трофеи интересно держать в руках и изучать. Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому закончить свою жизнь, как это сделал в конце Второй мировой войны лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер. Также он заявлял, что необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева, устроить «войну без правил».