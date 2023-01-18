Кадыров расхвалил смертельное оружие «Тюльпан»

Рамзан Кадыров сообщил о боевых характеристиках миномета «Тюльпан»

19 января 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров похвалил боевые характеристики самоходного миномета «Тюльпан» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил работу самоходного миномета «Тюльпан», поступившего на вооружение батальона «Запад-Ахмат» министерства обороны РФ. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Эта смертельная установка [миномет „Тюльпан“] работает снарядами весом от 120 до 230 килограмм. Один такой выстрел по фортификационным сооружениям противника или по его скоплению способен нанести непоправимый урон всему вокруг», — сообщил Рамзан Кадыров в соцсети. Также он написал, что бойцы чеченского подразделения МО РФ довольны работой миномета. Он пожелал военнослужащим успехов и выразил надежду, что теперь противнику не скрыться даже в бетонных бункерах. Ранее URA.RU рассказало, что российские военные используют «Тюльпан» в ходе боевых действий на территории Украины. Военный эксперт Александр Суконкин заявил, что подобного оружия у ВСУ нет. Министерство обороны РФ поделилось кадрами работы самоходного миномета «Тюльпан».

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил работу самоходного миномета «Тюльпан», поступившего на вооружение батальона «Запад-Ахмат» министерства обороны РФ. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Эта смертельная установка [миномет „Тюльпан“] работает снарядами весом от 120 до 230 килограмм. Один такой выстрел по фортификационным сооружениям противника или по его скоплению способен нанести непоправимый урон всему вокруг», — сообщил Рамзан Кадыров в соцсети. Также он написал, что бойцы чеченского подразделения МО РФ довольны работой миномета. Он пожелал военнослужащим успехов и выразил надежду, что теперь противнику не скрыться даже в бетонных бункерах. Ранее URA.RU рассказало, что российские военные используют «Тюльпан» в ходе боевых действий на территории Украины. Военный эксперт Александр Суконкин заявил, что подобного оружия у ВСУ нет. Министерство обороны РФ поделилось кадрами работы самоходного миномета «Тюльпан».