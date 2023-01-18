18 января 2023

Кадыров расхвалил смертельное оружие «Тюльпан»

Рамзан Кадыров сообщил о боевых характеристиках миномета «Тюльпан»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров похвалил боевые характеристики самоходного миномета «Тюльпан» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил работу самоходного миномета «Тюльпан», поступившего на вооружение батальона «Запад-Ахмат» министерства обороны РФ. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Эта смертельная установка [миномет „Тюльпан“] работает снарядами весом от 120 до 230 килограмм. Один такой выстрел по фортификационным сооружениям противника или по его скоплению способен нанести непоправимый урон всему вокруг», — сообщил Рамзан Кадыров в соцсети.

Также он написал, что бойцы чеченского подразделения МО РФ довольны работой миномета. Он пожелал военнослужащим успехов и выразил надежду, что теперь противнику не скрыться даже в бетонных бункерах.

Ранее URA.RU рассказало, что российские военные используют «Тюльпан» в ходе боевых действий на территории Украины. Военный эксперт Александр Суконкин заявил, что подобного оружия у ВСУ нет. Министерство обороны РФ поделилось кадрами работы самоходного миномета «Тюльпан».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил работу самоходного миномета «Тюльпан», поступившего на вооружение батальона «Запад-Ахмат» министерства обороны РФ. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Эта смертельная установка [миномет „Тюльпан“] работает снарядами весом от 120 до 230 килограмм. Один такой выстрел по фортификационным сооружениям противника или по его скоплению способен нанести непоправимый урон всему вокруг», — сообщил Рамзан Кадыров в соцсети. Также он написал, что бойцы чеченского подразделения МО РФ довольны работой миномета. Он пожелал военнослужащим успехов и выразил надежду, что теперь противнику не скрыться даже в бетонных бункерах. Ранее URA.RU рассказало, что российские военные используют «Тюльпан» в ходе боевых действий на территории Украины. Военный эксперт Александр Суконкин заявил, что подобного оружия у ВСУ нет. Министерство обороны РФ поделилось кадрами работы самоходного миномета «Тюльпан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...