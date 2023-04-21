Готовивший Путину шеф-повар Малханов раскрыл лучший рецепт шашлыка

Финалист «Битвы шефов» Малханов: свиная шея лучше всего подходит для шашлыка

21 апреля 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Куски шашлыка должны быть до четырех см, чтобы мясо было нежным, советует Александр Малханов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Для идеального шашлыка лучше всего подходит свинина, желательно чтобы это была шея. Таким советом поделился финалист шоу «Битва шефов» Александр Малханов, который дважды готовил блюда для президента России Владимира Путина. «Для шашлыка лучше брать [свиную] шею, так как там больше прожилок и мясо сочнее», — поделился главным секретом Александр Малханов в беседе с «Комсомольской правдой». Для маринада, по его мнению, лучше использовать только лук, соль, перец, паприку, сванскую соль, растительное масло и минеральную воду. Также, добавил он, куски должны быть умеренных размеров шириной до четырех сантиметров, чтобы мясо было нежным. Новость по теме Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика Жарить мясо Малханов советует на дровах плодовых деревьев, потому что так шашлыки получаются особенно ароматными. Он советует использовать дрова из вишни или березовые угли. Также шеф-повар уточнил, что жарить мясо необходимо на «белых» углях, которые слегка прогорели и покрылись пеплом. Александр Малханов стал знаменит после того, как победил в шоу «Битва шефов». После он дважды кормил Путина: впервые в 2011 году, когда глава государства прилетел в Бурятию с рабочим визитом, а во второй раз в 2017 году. Ранее сообщалось, что в России подорожал шашлычный набор. Юрист Ирина Гукова в беседе с URA.RU предупредила о новых правилах разведения костров. Нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, как сделать шашлык полезнее, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для идеального шашлыка лучше всего подходит свинина, желательно чтобы это была шея. Таким советом поделился финалист шоу «Битва шефов» Александр Малханов, который дважды готовил блюда для президента России Владимира Путина. «Для шашлыка лучше брать [свиную] шею, так как там больше прожилок и мясо сочнее», — поделился главным секретом Александр Малханов в беседе с «Комсомольской правдой». Для маринада, по его мнению, лучше использовать только лук, соль, перец, паприку, сванскую соль, растительное масло и минеральную воду. Также, добавил он, куски должны быть умеренных размеров шириной до четырех сантиметров, чтобы мясо было нежным. Жарить мясо Малханов советует на дровах плодовых деревьев, потому что так шашлыки получаются особенно ароматными. Он советует использовать дрова из вишни или березовые угли. Также шеф-повар уточнил, что жарить мясо необходимо на «белых» углях, которые слегка прогорели и покрылись пеплом. Александр Малханов стал знаменит после того, как победил в шоу «Битва шефов». После он дважды кормил Путина: впервые в 2011 году, когда глава государства прилетел в Бурятию с рабочим визитом, а во второй раз в 2017 году. Ранее сообщалось, что в России подорожал шашлычный набор. Юрист Ирина Гукова в беседе с URA.RU предупредила о новых правилах разведения костров. Нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, как сделать шашлык полезнее, передает телеканал 360.