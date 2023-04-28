Историк объяснил, почему Россия не забрала активы Запада Историк Кнутов: решение Путина не национализировать зарубежные активы — мудрое 28 апреля 2023 в 17:43 Размер текста - 17 + Юрий Кнутов считает правильным решение «не жечь мосты» с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское руководство поступило мудро, не ответив радикально на изъятие своих активов Западом. Такое мнение выразил историк и военный эксперт Юрий Кнутов. Он считает правильным «оставлять дверь приоткрытой». «Все-таки оставляет дверь приоткрытой. В надежде на то, что через какой-то период времени отношения между Россией и странами Запада придут к нормализации», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Он отметил, что использовать западные активы без национализации было мудро со стороны российского руководства. Кнутов сообщил, что западные страны совершают гораздо более серьезные действия по отношению к российским активам, чем национализация. Национализация предполагала бы компенсации, в то время как происходящее на Западе их не предполагает. Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на случай изъятия российского имущества за рубежом. Указ предполагает передачу некоторых иностранных активов Росимуществу. В числе таких активов доли иностранных акционеров компании Uniper. Российское руководство поступило мудро, не ответив радикально на изъятие своих активов Западом. Такое мнение выразил историк и военный эксперт Юрий Кнутов. Он считает правильным «оставлять дверь приоткрытой». «Все-таки оставляет дверь приоткрытой. В надежде на то, что через какой-то период времени отношения между Россией и странами Запада придут к нормализации», — рассказал Юрий Кнутов Пятому каналу. Он отметил, что использовать западные активы без национализации было мудро со стороны российского руководства. Кнутов сообщил, что западные страны совершают гораздо более серьезные действия по отношению к российским активам, чем национализация. Национализация предполагала бы компенсации, в то время как происходящее на Западе их не предполагает. Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на случай изъятия российского имущества за рубежом. Указ предполагает передачу некоторых иностранных активов Росимуществу. В числе таких активов доли иностранных акционеров компании Uniper. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям