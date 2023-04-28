Полянский доложил о жалобах украинских беженок на отобранных у них детей

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о проблеме отбора детей у украинских беженок. Об этом он поделился сообщил в своих соцсетях.
«Мы решили реагировать на поступившие к нам обращения, публикуя информацию о проблемах с отбором детей у украинских беженок. В наших англоязычных соцсетях запустили хэштэг #EuropeStealsChildren и создали специальный электронный почтовый ящик», — поделился в своем
Заместитель постпреда сообщил о большом количестве обращений по этой проблеме. «По итогам за месяц могу сказать, что мы получили очень много обращений с просьбой помочь, причем не только от украинских беженок. Стало очевидно, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация — это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать», — подытожил Полянский.
Ранее URA.RU сообщало о гражданке Украины Нине Власовой, которая попросила ООН помочь вернуть дочь, уехавшую с тетей в Россию. Украинка утверждает, что российская сторона сообщила о проблемах с документами.
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