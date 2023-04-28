28 апреля 2023

Полянский доложил о жалобах украинских беженок на отобранных у них детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, школьник, портфель, учеба, дети
Полянский отметил, что детей отбирают у уязвимых слоев населения Фото:

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о проблеме отбора детей у украинских беженок. Об этом он поделился сообщил в своих соцсетях.

«Мы решили реагировать на поступившие к нам обращения, публикуя информацию о проблемах с отбором детей у украинских беженок. В наших англоязычных соцсетях запустили хэштэг #EuropeStealsChildren и создали специальный электронный почтовый ящик», — поделился в своем telegram-канале Полянский.

Заместитель постпреда сообщил о большом количестве обращений по этой проблеме. «По итогам за месяц могу сказать, что мы получили очень много обращений с просьбой помочь, причем не только от украинских беженок. Стало очевидно, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация — это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать», — подытожил Полянский.

Ранее URA.RU сообщало о гражданке Украины Нине Власовой, которая попросила ООН помочь вернуть дочь, уехавшую с тетей в Россию. Украинка утверждает, что российская сторона сообщила о проблемах с документами.

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о проблеме отбора детей у украинских беженок. Об этом он поделился сообщил в своих соцсетях. «Мы решили реагировать на поступившие к нам обращения, публикуя информацию о проблемах с отбором детей у украинских беженок. В наших англоязычных соцсетях запустили хэштэг #EuropeStealsChildren и создали специальный электронный почтовый ящик», — поделился в своем telegram-канале Полянский. Заместитель постпреда сообщил о большом количестве обращений по этой проблеме. «По итогам за месяц могу сказать, что мы получили очень много обращений с просьбой помочь, причем не только от украинских беженок. Стало очевидно, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация — это системная европейская проблема, которую на Западе, разумеется, не хотят замечать», — подытожил Полянский. Ранее URA.RU сообщало о гражданке Украины Нине Власовой, которая попросила ООН помочь вернуть дочь, уехавшую с тетей в Россию. Украинка утверждает, что российская сторона сообщила о проблемах с документами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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