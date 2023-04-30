30 апреля 2023

Победителями шоу «Маска» на НТВ стали два финалиста

Дмитрий Билан и Сергей Лазарев победили в четвертом сезоне шоу «Маска»
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Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, лазарев сергей
Сергей Лазарев стал одним из победителей шоу «Маска» Фото:

Победителями четвертого сезона шоу «Маска» стали сразу два участника: певцы Дима Билан, скрывавшийся под маской Мамонтенка и Сергей Лазарев, выступавший в костюме Скорпиона. Такое решение принял председатель жюри музыкант Филипп Киркоров после того, как мнения судей разделились поровну между финалистами. Результаты шоу стали известны в прямом эфире канала НТВ.

«Пожалуйста, сделайте мне такой подарок в честь моего дня рождения. Я хочу разделить свой голос поровну между двумя финалистами. Обещаю, что это в последний раз», — попросил Киркоров в эфире программы на канале НТВ.

Судейская команда и зрители одобрили предложение Киркорова. В финале шоу также оказались певица Лада Дэнс в костюме Пуделя, Пудель, Азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов в костюме Мандрила.

Шоу «Маска — музыкальное шоу, в рамках которого российские звезды шоу-бизнеса и телевидения выступают в необычных костюмах, скрывая свою личность. Информация о выступающих засекречена и жюри пытаются угадать артиста по голосу. Впервые шоу вышло на телеэкраны 1 марта 2020 года.

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Победителями четвертого сезона шоу «Маска» стали сразу два участника: певцы Дима Билан, скрывавшийся под маской Мамонтенка и Сергей Лазарев, выступавший в костюме Скорпиона. Такое решение принял председатель жюри музыкант Филипп Киркоров после того, как мнения судей разделились поровну между финалистами. Результаты шоу стали известны в прямом эфире канала НТВ. «Пожалуйста, сделайте мне такой подарок в честь моего дня рождения. Я хочу разделить свой голос поровну между двумя финалистами. Обещаю, что это в последний раз», — попросил Киркоров в эфире программы на канале НТВ. Судейская команда и зрители одобрили предложение Киркорова. В финале шоу также оказались певица Лада Дэнс в костюме Пуделя, Пудель, Азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов в костюме Мандрила. Шоу «Маска — музыкальное шоу, в рамках которого российские звезды шоу-бизнеса и телевидения выступают в необычных костюмах, скрывая свою личность. Информация о выступающих засекречена и жюри пытаются угадать артиста по голосу. Впервые шоу вышло на телеэкраны 1 марта 2020 года.
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