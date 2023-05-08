08 мая 2023

Антонов: власти США угрожали ветеранам ВОВ, желающим посетить Москву на День Победы

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий, stock
В США отмечен всплеск русофобии, заявил Антонов Фото:

США угрожали аннулированием паспортов американским ветеранам Великой Отечественной войны, желающим посетить Москву в День Победы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что администрация США не первый год срывает приезд американцев в Россию 9 мая.

«Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы», — заявил дипломат, пишет ТАСС.

Антонов заявил, что в Штатах отмечен всплеск русофобии перед празднованием Дня Победы. По его словам, американские власти раздувают истерию.

В Европе волна волна поднялась после начала спецоперации на Украине. Ранее Антонов заявлял, что «русофобский консенсус» в Америке сохранится после промежуточных выборов в обе палаты американского конгресса. Также посол заявлял, что Штаты развивают русофобию с одобрения правящих кругов, пишет RT.

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США угрожали аннулированием паспортов американским ветеранам Великой Отечественной войны, желающим посетить Москву в День Победы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что администрация США не первый год срывает приезд американцев в Россию 9 мая. «Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы», — заявил дипломат, пишет ТАСС. Антонов заявил, что в Штатах отмечен всплеск русофобии перед празднованием Дня Победы. По его словам, американские власти раздувают истерию. В Европе волна волна поднялась после начала спецоперации на Украине. Ранее Антонов заявлял, что «русофобский консенсус» в Америке сохранится после промежуточных выборов в обе палаты американского конгресса. Также посол заявлял, что Штаты развивают русофобию с одобрения правящих кругов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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