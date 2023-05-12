Правительство вывело 200 позиций иностранных товаров из-под ограничений на вывоз из России

13 мая 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

В РФ разрешили вывозить более 200 позиций иностранных товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кабмин вывел из-под ограничений на вывоз из РФ более 200 позиций иностранных товаров, включая отдельные виды продукции медназначения, электромашин и механических устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России. «Из-под действия ограничений на вывоз исключено более 200 позиций. Это товары бытового и медицинского назначений, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ . В ведомстве пояснили, что сокращение номенклатуры иностранных товаров, ограниченных к вывозу, упрощает порядок вывоза российских товаров. Теперь экспортерам не нужно будет получать сертификаты о происхождении товара, которые подтверждают, что продукция изготовлена на территории РФ. В марте прошлого года правительством были введены ограничения на вывоз иностранной продукции, которая имеет критическое значение для бесперебойного функционирования ключевых отраслей экономики. Ранее «Росконгресс» спрогнозировал рост импорта товаров в РФ. Так, по данным ведомства, объем импорта в РФ постепенно растет.

Кабмин вывел из-под ограничений на вывоз из РФ более 200 позиций иностранных товаров, включая отдельные виды продукции медназначения, электромашин и механических устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России. «Из-под действия ограничений на вывоз исключено более 200 позиций. Это товары бытового и медицинского назначений, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. В ведомстве пояснили, что сокращение номенклатуры иностранных товаров, ограниченных к вывозу, упрощает порядок вывоза российских товаров. Теперь экспортерам не нужно будет получать сертификаты о происхождении товара, которые подтверждают, что продукция изготовлена на территории РФ. В марте прошлого года правительством были введены ограничения на вывоз иностранной продукции, которая имеет критическое значение для бесперебойного функционирования ключевых отраслей экономики. Ранее «Росконгресс» спрогнозировал рост импорта товаров в РФ. Так, по данным ведомства, объем импорта в РФ постепенно растет.