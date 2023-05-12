12 мая 2023

Правительство вывело 200 позиций иностранных товаров из-под ограничений на вывоз из России

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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, склад, коробки, груз, грузовик, импорт, разгрузка товара, доставка грузов
В РФ разрешили вывозить более 200 позиций иностранных товаров Фото:

Кабмин вывел из-под ограничений на вывоз из РФ более 200 позиций иностранных товаров, включая отдельные виды продукции медназначения, электромашин и механических устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

«Из-под действия ограничений на вывоз исключено более 200 позиций. Это товары бытового и медицинского назначений, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

В ведомстве пояснили, что сокращение номенклатуры иностранных товаров, ограниченных к вывозу, упрощает порядок вывоза российских товаров. Теперь экспортерам не нужно будет получать сертификаты о происхождении товара, которые подтверждают, что продукция изготовлена на территории РФ.

В марте прошлого года правительством были введены ограничения на вывоз иностранной продукции, которая имеет критическое значение для бесперебойного функционирования ключевых отраслей экономики. Ранее «Росконгресс» спрогнозировал рост импорта товаров в РФ. Так, по данным ведомства, объем импорта в РФ постепенно растет.

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Кабмин вывел из-под ограничений на вывоз из РФ более 200 позиций иностранных товаров, включая отдельные виды продукции медназначения, электромашин и механических устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России. «Из-под действия ограничений на вывоз исключено более 200 позиций. Это товары бытового и медицинского назначений, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. В ведомстве пояснили, что сокращение номенклатуры иностранных товаров, ограниченных к вывозу, упрощает порядок вывоза российских товаров. Теперь экспортерам не нужно будет получать сертификаты о происхождении товара, которые подтверждают, что продукция изготовлена на территории РФ. В марте прошлого года правительством были введены ограничения на вывоз иностранной продукции, которая имеет критическое значение для бесперебойного функционирования ключевых отраслей экономики. Ранее «Росконгресс» спрогнозировал рост импорта товаров в РФ. Так, по данным ведомства, объем импорта в РФ постепенно растет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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