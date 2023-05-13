13 мая 2023

Пользователей Twitter возмутила поездка Зеленского в Берлин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Twitter недовольны, что Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у Запада деньги для поддержания конфликта с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пользователи в Twitter негативно отреагировали на приезд президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Им не нравится, что тот выпрашивает деньги у Запада и продолжает конфликт с Россией. Свое недовольство они высказали в комментариях под постом украинского президента.

«Через два месяца ты [Владимир Зеленский] снова вернешься просить мои налоги?» — задался вопросом пользователь HumanBeing. Подобную мысль высказал и читатель Sameer. «Вы как будто пошли попрошайничать! Как вам не стыдно» — написал он.

Некоторые пользователи в Twitter также задались вопросом, почему Украину не хотят принимать в НАТО, несмотря на западную поддержку. «Если вы такой великий лидер, а Украина такая великая страна, то почему Европа не принимает Украину в НАТО?» — написал Joseph Pino. Другой пользователь под ником Joey Mannarino вопросов не задает, а категорично заявляет, что Зеленского нужно арестовать. «Должны арестовать тебя, мошенник» — уточнил он.

Пользователь под именем Agent Epps обратился к украинскому президенту с вопросом, почему тот продолжает конфликт с Россией, когда мог давно его завершить. «Эй, парень, ты мог покончить с этим шесть месяцев назад», — уточнил Agent Epps. А читатель Simone Stazi просто порадовался отъезду Зеленского из Италии. «Он покинул Рим? Лучшая новость дня» — уточнил пользователь.

Владимир Зеленский прибыл в Италию 13 мая для встречи с властями страны. Далее он написал у себя в Twitter, что прибыл в Германию, а именно — в Берлин. Он посетил ФРГ для встречи с канцлером Олафом Шольцем, передает телеканал 360.

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Пользователи в Twitter негативно отреагировали на приезд президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Им не нравится, что тот выпрашивает деньги у Запада и продолжает конфликт с Россией. Свое недовольство они высказали в комментариях под постом украинского президента. «Через два месяца ты [Владимир Зеленский] снова вернешься просить мои налоги?» — задался вопросом пользователь HumanBeing. Подобную мысль высказал и читатель Sameer. «Вы как будто пошли попрошайничать! Как вам не стыдно» — написал он. Некоторые пользователи в Twitter также задались вопросом, почему Украину не хотят принимать в НАТО, несмотря на западную поддержку. «Если вы такой великий лидер, а Украина такая великая страна, то почему Европа не принимает Украину в НАТО?» — написал Joseph Pino. Другой пользователь под ником Joey Mannarino вопросов не задает, а категорично заявляет, что Зеленского нужно арестовать. «Должны арестовать тебя, мошенник» — уточнил он. Пользователь под именем Agent Epps обратился к украинскому президенту с вопросом, почему тот продолжает конфликт с Россией, когда мог давно его завершить. «Эй, парень, ты мог покончить с этим шесть месяцев назад», — уточнил Agent Epps. А читатель Simone Stazi просто порадовался отъезду Зеленского из Италии. «Он покинул Рим? Лучшая новость дня» — уточнил пользователь. Владимир Зеленский прибыл в Италию 13 мая для встречи с властями страны. Далее он написал у себя в Twitter, что прибыл в Германию, а именно — в Берлин. Он посетил ФРГ для встречи с канцлером Олафом Шольцем, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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