Пользователи Twitter разозлились на главу ЕК фон дер Ляйен, назвавшую Украину приоритетом

Главе ЕК фон дер Ляйен напомнили о плодотворном прошлом с РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пользователи социальной сети Twitter разгневались из-за слов главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что основным приоритетом для Евросоюза (ЕС) является Украина. Они напомнили ей об эффективном сотрудничестве с Россией в прошлом и призвали уйти в отставку.

«Дорогой @ШведскийПМ, вы сделали Украину 1-м приоритетом своего президентства. <…> Поэтому я приветствую ваше стремление усилить политику безопасности и обороны ЕС», — написала фон дер Ляйен на совей странице в соцсети.

«Прекратите риторику „они против нас“, которую исповедуют США. Это только вредит Европе. Россия всегда была хорошим деловым партнером», — напомнил один из комментаторов. Он предложил заключить мирное соглашение и снова наладить бизнес с РФ.

«Разжигатель войны фондерлейен снова наносит удар», — считает Имран Хан. «Приоритетом должно стать благополучие европейцев. Вам огромную и незаслуженную зарплату платят народы ЕС, а не украинский комик», — заявила пользователь Марилена Ваккарини.

Другой пользователь посоветовала главе ЕК уйти в отставку, та как, по словам Кристины Парлато, безопасности ЕС угрожает опасность. «Дорогая Урсула фон дер Ляйен, вы сделали повестку дня Клауса Шаваба 1-м приоритетом своего президентства. Поэтому я приветствую вашу отставку в целях укрепления безопасности ЕС», — написала она.

«Заявление Лейен показывает, что для нее и для руководства ЕС первоочередной задачей является Украина, а не народ ЕС. Что ж, люди чувствуют это каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?», — возмутился Иван Вибинг. «Первым приоритетом ВСЕГДА должны быть наши собственные страны. Политики, которые не ставят свой народ на первое место, имеют неправильную профессию», — поддержал пользователь под никнеймом Ларс.

«Хорошо, что ясно, что Урсуле нравятся исторические связи с нацистами», — заметил Грэм Лоуренс. По его мнению, данная публикация оголила предпочтения главы ЕС. «Насколько умно сделать Украину, не являющуюся членом ни ЕС, ни НАТО, первым приоритетом председательства в ЕС?», — задался вопросом Паскаль Клеротт де Мак-Маон.

Ранее стало известно, что в начале февраля коллегия Еврокомиссии собирается совершить визит на Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что цель визита — обсуждение подготовки Украины к вступлению в Евросоюз.