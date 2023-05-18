ЧП на железной дороге в Крыму: что известно к этому часу

ЧП произошло на ж/д путях в Крыму
В Крыму утром 18 мая произошел подрыв железных путей. Железная дорога была повреждена вблизи села Чистенькое в Симферопольском районе республики. С рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них опрокинулись.
- Глава республики Сергей Аксенов подтвердил ЧП на железной дороге в своем telegram-канале. Он сообщил, что пострадавших нет. На месте работают зампредседателя совета министров РК Игорь Михайличенко и представители профильных ведомств, пути проверяют саперы. Глава отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
- Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что на перегоне Симферополь-Севастополь временно остановлено движение электропоездов. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами.
- Как сообщила Крымская железная дорога в telegram-канале, сход грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
- В Крыму начались поиски подозреваемого в совершении диверсии, пишет telegram-канал SHOT. Перед ЧП очевидцы заметили подозрительного мужчину, который осматривал пути. Предварительно, неизвестный скрылся в лесу. Эту информацию проверяют.
- Предварительно, СВУ было заложено под ж/д пути, взрыв произошел в начале состава. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами — около 15 метров, глубина около двух, пишет telegram-канал Mash.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!