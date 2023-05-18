ЧП на железной дороге в Крыму: что известно к этому часу

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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, рельсы, трава, лето, одуванчики, жд пути
ЧП произошло на ж/д путях в Крыму Фото:

В Крыму утром 18 мая произошел подрыв железных путей. Железная дорога была повреждена вблизи села Чистенькое в Симферопольском районе республики. С рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них опрокинулись.

  • Глава республики Сергей Аксенов подтвердил ЧП на железной дороге в своем telegram-канале. Он сообщил, что пострадавших нет. На месте работают зампредседателя совета министров РК Игорь Михайличенко и представители профильных ведомств, пути проверяют саперы. Глава отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
  • Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что на перегоне Симферополь-Севастополь временно остановлено движение электропоездов. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами.
  • Как сообщила Крымская железная дорога в telegram-канале, сход грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
  • В Крыму начались поиски подозреваемого в совершении диверсии, пишет telegram-канал SHOT. Перед ЧП очевидцы заметили подозрительного мужчину, который осматривал пути. Предварительно, неизвестный скрылся в лесу. Эту информацию проверяют.
  • Предварительно, СВУ было заложено под ж/д пути, взрыв произошел в начале состава. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами — около 15 метров, глубина около двух, пишет telegram-канал Mash.

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В Крыму утром 18 мая произошел подрыв железных путей. Железная дорога была повреждена вблизи села Чистенькое в Симферопольском районе республики. С рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них опрокинулись.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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