Экс-полковник Пентагона: успех РФ в Бахмуте изменил позицию США по конфликту

Дуглас Макгрегор: Запад перестал верить в победу Украины после поражения в Бахмуте

23 мая 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

США не верят в победу Украины, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не верит в победу Украины в конфликте после взятия Россией Бахмута (Артемовска). Об этом заявил бывший полковник Пентагона Дуглас Макгрегор. «Если президенту [России Владимиру] Путину и его высшему военному руководству нужны внешние доказательства стратегического успеха [главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея] Суровикина в Бахмуте, то признание Запада, по-видимому, дает их: сторонники [президента Украины Владимира] Зеленского больше не верят в миф об украинской победе», — написал Макгрегор в своем материале для The American Conservative. Бывший полковник уточнил, что США и Европа недовольны поражением Украины в Бахмуте, поэтому хотят принудить Зеленского к «заморозке» конфликта. Ранее украинский лидер признал поражение Украины в Бахмуте. На полях саммита G7 В Хиросиме он разъяснил журналистам, что город больше не находится под контролем Украины. Он добавил, что фото разрушений Хиросимы во время Второй мировой войны напоминают ему нынешний вид Бахмута, передает «Национальная служба новостей».

Запад не верит в победу Украины в конфликте после взятия Россией Бахмута (Артемовска). Об этом заявил бывший полковник Пентагона Дуглас Макгрегор. «Если президенту [России Владимиру] Путину и его высшему военному руководству нужны внешние доказательства стратегического успеха [главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея] Суровикина в Бахмуте, то признание Запада, по-видимому, дает их: сторонники [президента Украины Владимира] Зеленского больше не верят в миф об украинской победе», — написал Макгрегор в своем материале для The American Conservative. Бывший полковник уточнил, что США и Европа недовольны поражением Украины в Бахмуте, поэтому хотят принудить Зеленского к «заморозке» конфликта. Ранее украинский лидер признал поражение Украины в Бахмуте. На полях саммита G7 В Хиросиме он разъяснил журналистам, что город больше не находится под контролем Украины. Он добавил, что фото разрушений Хиросимы во время Второй мировой войны напоминают ему нынешний вид Бахмута, передает «Национальная служба новостей».