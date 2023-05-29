В российском регионе научились вызывать дождь по требованию Путина

Губернатор Якутии Николаев доложил президенту об успехе эксперимента по вызову дождя
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Дождь. Екатеринбург, погода, зонт, ливень, дождь, под зонтом
В Якутии придумали, как создать искусственный дождь Фото:

В 2022 году в Якутии прошел эксперимент по созданию дождя для тушения лесных пожаров. В июне прошлого года президент России Владимир Путин поручил провести такой эксперимент. Об успехах вызыва дождя рассказал губернатор Якутии Айсен Николаев во время встречи с лидером России.

«В прошлом году мы впервые провели эксперимент: привлекли авиацию, для того чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», — заявил Айсен Николаев. Его слова приводит официальное интернет-представительство президента России Kremlin.ru.

В мае прошлого года Николаев предложил вызвать искусственные осадки для тушения пожаров. Таким образом он предложил снизить уровень пожароопасности в регионе. По его словам, данный метод показал свою эффективность в 2021 году.

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В 2022 году в Якутии прошел эксперимент по созданию дождя для тушения лесных пожаров. В июне прошлого года президент России Владимир Путин поручил провести такой эксперимент. Об успехах вызыва дождя рассказал губернатор Якутии Айсен Николаев во время встречи с лидером России. «В прошлом году мы впервые провели эксперимент: привлекли авиацию, для того чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», — заявил Айсен Николаев. Его слова приводит официальное интернет-представительство президента России Kremlin.ru. В мае прошлого года Николаев предложил вызвать искусственные осадки для тушения пожаров. Таким образом он предложил снизить уровень пожароопасности в регионе. По его словам, данный метод показал свою эффективность в 2021 году.
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