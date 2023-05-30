Военкор Руденко: в Киеве уничтожен штаб западных кураторов Украины

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В Киеве уничтожили штаб с иностранными наемниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве поразили штаб, где находились иностранные наемники. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.

«По моим данным в Киеве был накрыт штаб, в котором находились, в том числе, и западные кураторы операции на Украине», — сообщил он в своем telegram-канале. Он отмечает, что это второй по счету уничтоженный российскими силами штаб.

Первый раз такой штаб был поражен ракетным комплексом «Кинжал» в районе Львова. Тогда около двухсот иностранных наемников были уничтожены.

В конфликте на Украине против российских сил воюют западные наемники из 71 страны. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. Он отмечает, что их более двух тысяч человек.

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В Киеве поразили штаб, где находились иностранные наемники. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко. «По моим данным в Киеве был накрыт штаб, в котором находились, в том числе, и западные кураторы операции на Украине», — сообщил он в своем telegram-канале. Он отмечает, что это второй по счету уничтоженный российскими силами штаб. Первый раз такой штаб был поражен ракетным комплексом «Кинжал» в районе Львова. Тогда около двухсот иностранных наемников были уничтожены. В конфликте на Украине против российских сил воюют западные наемники из 71 страны. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. Он отмечает, что их более двух тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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