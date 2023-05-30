Военкор Руденко: в Киеве уничтожен штаб западных кураторов Украины

30 мая 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Киеве уничтожили штаб с иностранными наемниками Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве поразили штаб, где находились иностранные наемники. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко. «По моим данным в Киеве был накрыт штаб, в котором находились, в том числе, и западные кураторы операции на Украине», — сообщил он в своем telegram-канале . Он отмечает, что это второй по счету уничтоженный российскими силами штаб. Первый раз такой штаб был поражен ракетным комплексом «Кинжал» в районе Львова. Тогда около двухсот иностранных наемников были уничтожены. В конфликте на Украине против российских сил воюют западные наемники из 71 страны. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. Он отмечает, что их более двух тысяч человек.

В Киеве поразили штаб, где находились иностранные наемники. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко. «По моим данным в Киеве был накрыт штаб, в котором находились, в том числе, и западные кураторы операции на Украине», — сообщил он в своем telegram-канале. Он отмечает, что это второй по счету уничтоженный российскими силами штаб. Первый раз такой штаб был поражен ракетным комплексом «Кинжал» в районе Львова. Тогда около двухсот иностранных наемников были уничтожены. В конфликте на Украине против российских сил воюют западные наемники из 71 страны. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. Он отмечает, что их более двух тысяч человек.