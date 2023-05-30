Военкор Руденко: в Киеве уничтожен штаб западных кураторов Украины

В Киеве поразили штаб, где находились иностранные наемники. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.
«По моим данным в Киеве был накрыт штаб, в котором находились, в том числе, и западные кураторы операции на Украине», — сообщил он в своем
Первый раз такой штаб был поражен ракетным комплексом «Кинжал» в районе Львова. Тогда около двухсот иностранных наемников были уничтожены.
В конфликте на Украине против российских сил воюют западные наемники из 71 страны. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. Он отмечает, что их более двух тысяч человек.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!