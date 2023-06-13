Путин: Россия наладит системы ПВО, чтобы справиться с атаками дронов ВСУ

13 июня 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Российские системы ПВО нацелены на большие дроны, заявил Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы справиться с атакой беспилотников, на территории России необходимо наладить работу ПВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он уточнил, что нынешние системы настроены на большие аппараты, а не на маленькие дроны. Проблема, по словам Путина, будет решена. «Система ПВО РФ настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения. <…> Достаточно сложно их обнаружить. Они обнаруживаются. Нужно соответствующим образом наладить эту работу», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что Россия будет укреплять границы, чтобы не допустить обстрел территорий. «Проблема будет решена», — заключил Путин. Украина активно атакует территории РФ беспилотниками. Так, ВСУ в конце мая 2023 года атаковали БПЛА жилые дома Москвы. Координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что Белый дом не имеет точной информации про атаки, передает телеканал 360. БПЛА врезался в жилой дом в Воронеже. Губернатор региона Александр Гусев ввел ЧС после атаки.

Чтобы справиться с атакой беспилотников, на территории России необходимо наладить работу ПВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он уточнил, что нынешние системы настроены на большие аппараты, а не на маленькие дроны. Проблема, по словам Путина, будет решена. «Система ПВО РФ настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения. <…> Достаточно сложно их обнаружить. Они обнаруживаются. Нужно соответствующим образом наладить эту работу», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что Россия будет укреплять границы, чтобы не допустить обстрел территорий. «Проблема будет решена», — заключил Путин. Украина активно атакует территории РФ беспилотниками. Так, ВСУ в конце мая 2023 года атаковали БПЛА жилые дома Москвы. Координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что Белый дом не имеет точной информации про атаки, передает телеканал 360. БПЛА врезался в жилой дом в Воронеже. Губернатор региона Александр Гусев ввел ЧС после атаки.