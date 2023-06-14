В Ростовской области загорелся реактор ГРЭС: главное о событии. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, пожарный
В локазизации пожара было задействованы 71 человек Фото:

В Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. URA.RU приводит актуальную информацию по данному событию на данный момент.

  • На Новочеркасской ГРЭС загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
  • Пожар занял 200 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале, что в причинах произошедшего разбираются специалисты. Он отметил, что в тушении огня участвовали 71 человек и 29 единиц техники.
  • «Информация о взрыве не подтверждается», — заявил Голубев. По его словам, возможной причиной является возгорание газа во время технологических работ на станции.
  • Медицинские службы сообщили о трех пострадавших. Голубев подтвердил. «От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы», — заявил губернатор региона.
  • Станция не работает. По словам Голубева, в Ростовской области появятся временные ограничения в поставке электроэнергии.
  • Представитель электростанции заявил, что пожар был локализован. Его слова передал РИА Новости. «Открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками НчГРЭС ликвидировано, в 15.05 — локализация пожара», — подтвердил Голубев.

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В Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. URA.RU приводит актуальную информацию по данному событию на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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