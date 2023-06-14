В Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. URA.RU приводит актуальную информацию по данному событию на данный момент.
На Новочеркасской ГРЭС загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар занял 200 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале, что в причинах произошедшего разбираются специалисты. Он отметил, что в тушении огня участвовали 71 человек и 29 единиц техники.
«Информация о взрыве не подтверждается», — заявил Голубев. По его словам, возможной причиной является возгорание газа во время технологических работ на станции.
Медицинские службы сообщили о трех пострадавших. Голубев подтвердил. «От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы», — заявил губернатор региона.
Станция не работает. По словам Голубева, в Ростовской области появятся временные ограничения в поставке электроэнергии.
Представитель электростанции заявил, что пожар был локализован. Его слова передал РИА Новости. «Открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками НчГРЭС ликвидировано, в 15.05 — локализация пожара», — подтвердил Голубев.