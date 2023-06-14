14 июня 2023

IS: погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, наемник, stock
Погибший финский наемник на Украине обещал предоставить много материала Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Воевавший за Украину финский наемник при жизни оставил загадочное послание, в котором говорилось о том, что он предоставит корреспонденту агентства Yle много материала, когда выберется с передовой. Об этом рассказал журналист Миикка Каскинен.

«Финский боец погиб в минувшие выходные. В течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle», — сообщил обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен. Журналист утверждает, что финский наемник писал своему знакомому следующее: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала». В статье говорится, что ему было меньше 30 лет, когда он погиб.

Потери ВСУ с начала контрнаступления 4 июня составили около 7,5 тысяч солдат. Ранее, 14 июня, российская авиация поразила скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также склады боеприпасов.

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Воевавший за Украину финский наемник при жизни оставил загадочное послание, в котором говорилось о том, что он предоставит корреспонденту агентства Yle много материала, когда выберется с передовой. Об этом рассказал журналист Миикка Каскинен. «Финский боец погиб в минувшие выходные. В течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle», — сообщил обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен. Журналист утверждает, что финский наемник писал своему знакомому следующее: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала». В статье говорится, что ему было меньше 30 лет, когда он погиб. Потери ВСУ с начала контрнаступления 4 июня составили около 7,5 тысяч солдат. Ранее, 14 июня, российская авиация поразила скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также склады боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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