IS: погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание

Воевавший за Украину финский наемник при жизни оставил загадочное послание, в котором говорилось о том, что он предоставит корреспонденту агентства Yle много материала, когда выберется с передовой. Об этом рассказал журналист Миикка Каскинен.
«Финский боец погиб в минувшие выходные. В течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle», — сообщил обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен. Журналист утверждает, что финский наемник писал своему знакомому следующее: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала». В статье говорится, что ему было меньше 30 лет, когда он погиб.
Потери ВСУ с начала контрнаступления 4 июня составили около 7,5 тысяч солдат. Ранее, 14 июня, российская авиация поразила скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также склады боеприпасов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!