IS: погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание

15 июня 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Погибший финский наемник на Украине обещал предоставить много материала Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воевавший за Украину финский наемник при жизни оставил загадочное послание, в котором говорилось о том, что он предоставит корреспонденту агентства Yle много материала, когда выберется с передовой. Об этом рассказал журналист Миикка Каскинен. «Финский боец погиб в минувшие выходные. В течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle», — сообщил обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен. Журналист утверждает, что финский наемник писал своему знакомому следующее: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала». В статье говорится, что ему было меньше 30 лет, когда он погиб. Потери ВСУ с начала контрнаступления 4 июня составили около 7,5 тысяч солдат. Ранее, 14 июня, российская авиация поразила скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также склады боеприпасов.

Воевавший за Украину финский наемник при жизни оставил загадочное послание, в котором говорилось о том, что он предоставит корреспонденту агентства Yle много материала, когда выберется с передовой. Об этом рассказал журналист Миикка Каскинен. «Финский боец погиб в минувшие выходные. В течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle», — сообщил обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен. Журналист утверждает, что финский наемник писал своему знакомому следующее: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала». В статье говорится, что ему было меньше 30 лет, когда он погиб. Потери ВСУ с начала контрнаступления 4 июня составили около 7,5 тысяч солдат. Ранее, 14 июня, российская авиация поразила скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также склады боеприпасов.