23 июня 2023

Уралвагонзавод после мятежа Пригожина призвал россиян сплотиться

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Армия, разное, архив. Пермь, увз, уралвагонзавод, rae-2015, танк армата
В сложное для страны время УВЗ продолжает ковать победу и призывает россиян к сплочению Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Уралвагонзавод заявил о полной поддержке президента России Владимира Путина и призвал общество к сплочению. Сообщение со ссылкой на представителя концерна Игоря Мешкова появилось в telegram-канале «УралВагонЗавод — УВЗ».

«Коллектив предприятия всецело на стороне президента. Считаем единственно верным решением для себя и всех коллективов оборонно-промышленного комплекса страны проявить единство и сплоченность! В первую очередь — выполнить свой трудовой долг: все задачи Главнокомандующего России по производству военной техники. Солдаты на фронте ждут от нас именно этого. Мужики, продолжаем ковать победу!» — заявил Мешков.

Представитель УВЗ добавил, что гражданский долг россиян — бережное отношение и забота о Родине, верность друг другу и неприятие любых попыток расколоть страну изнутри. «Останемся едины — все пройдем и всех победим», — такими словами закончил свое сообщение Игорь Мешков.

Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов — его якобы совершило Минобороны России. Затем глава ЧВК объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. В Москве и ряде регионов введен режим КТО. Президент РФ Владимир Путин назвал изменой и предательством действия ЧВК.

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Уралвагонзавод заявил о полной поддержке президента России Владимира Путина и призвал общество к сплочению. Сообщение со ссылкой на представителя концерна Игоря Мешкова появилось в telegram-канале «УралВагонЗавод — УВЗ». «Коллектив предприятия всецело на стороне президента. Считаем единственно верным решением для себя и всех коллективов оборонно-промышленного комплекса страны проявить единство и сплоченность! В первую очередь — выполнить свой трудовой долг: все задачи Главнокомандующего России по производству военной техники. Солдаты на фронте ждут от нас именно этого. Мужики, продолжаем ковать победу!» — заявил Мешков. Представитель УВЗ добавил, что гражданский долг россиян — бережное отношение и забота о Родине, верность друг другу и неприятие любых попыток расколоть страну изнутри. «Останемся едины — все пройдем и всех победим», — такими словами закончил свое сообщение Игорь Мешков. Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов — его якобы совершило Минобороны России. Затем глава ЧВК объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. В Москве и ряде регионов введен режим КТО. Президент РФ Владимир Путин назвал изменой и предательством действия ЧВК.
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