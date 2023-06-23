Уралвагонзавод после мятежа Пригожина призвал россиян сплотиться

24 июня 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

В сложное для страны время УВЗ продолжает ковать победу и призывает россиян к сплочению Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Уралвагонзавод заявил о полной поддержке президента России Владимира Путина и призвал общество к сплочению. Сообщение со ссылкой на представителя концерна Игоря Мешкова появилось в telegram-канале «УралВагонЗавод — УВЗ». «Коллектив предприятия всецело на стороне президента. Считаем единственно верным решением для себя и всех коллективов оборонно-промышленного комплекса страны проявить единство и сплоченность! В первую очередь — выполнить свой трудовой долг: все задачи Главнокомандующего России по производству военной техники. Солдаты на фронте ждут от нас именно этого. Мужики, продолжаем ковать победу!» — заявил Мешков. Представитель УВЗ добавил, что гражданский долг россиян — бережное отношение и забота о Родине, верность друг другу и неприятие любых попыток расколоть страну изнутри. «Останемся едины — все пройдем и всех победим», — такими словами закончил свое сообщение Игорь Мешков. Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов — его якобы совершило Минобороны России. Затем глава ЧВК объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. В Москве и ряде регионов введен режим КТО. Президент РФ Владимир Путин назвал изменой и предательством действия ЧВК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уралвагонзавод заявил о полной поддержке президента России Владимира Путина и призвал общество к сплочению. Сообщение со ссылкой на представителя концерна Игоря Мешкова появилось в telegram-канале «УралВагонЗавод — УВЗ». «Коллектив предприятия всецело на стороне президента. Считаем единственно верным решением для себя и всех коллективов оборонно-промышленного комплекса страны проявить единство и сплоченность! В первую очередь — выполнить свой трудовой долг: все задачи Главнокомандующего России по производству военной техники. Солдаты на фронте ждут от нас именно этого. Мужики, продолжаем ковать победу!» — заявил Мешков. Представитель УВЗ добавил, что гражданский долг россиян — бережное отношение и забота о Родине, верность друг другу и неприятие любых попыток расколоть страну изнутри. «Останемся едины — все пройдем и всех победим», — такими словами закончил свое сообщение Игорь Мешков. Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов — его якобы совершило Минобороны России. Затем глава ЧВК объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. В Москве и ряде регионов введен режим КТО. Президент РФ Владимир Путин назвал изменой и предательством действия ЧВК.