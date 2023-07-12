В Кремле раскрыли, зачем Путин поедет в Китай

Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Китай, чтобы обсудить двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам,
«В первую очередь, [будут обсуждаться] двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество. [Нам] важен обмен мнениями о ситуации в мире и регионах», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля отметил, что темы будут похожи на те, с которыми председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию.
Песков отметил, что у России с Китаем хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Взаимодействие приносит пользу народам России и КНР.
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