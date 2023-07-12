В Кремле раскрыли, зачем Путин поедет в Китай

Песков: Владимир Путин посетит Китай

12 июля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетит Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Китай, чтобы обсудить двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «В первую очередь, [будут обсуждаться] двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество. [Нам] важен обмен мнениями о ситуации в мире и регионах», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля отметил, что темы будут похожи на те, с которыми председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию. Песков отметил, что у России с Китаем хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Взаимодействие приносит пользу народам России и КНР.

Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Китай, чтобы обсудить двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «В первую очередь, [будут обсуждаться] двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество. [Нам] важен обмен мнениями о ситуации в мире и регионах», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля отметил, что темы будут похожи на те, с которыми председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию. Песков отметил, что у России с Китаем хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Взаимодействие приносит пользу народам России и КНР.