В Кремле раскрыли, зачем Путин поедет в Китай

Песков: Владимир Путин посетит Китай
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетит Китай Фото:

Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Китай, чтобы обсудить двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам,

«В первую очередь, [будут обсуждаться] двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество. [Нам] важен обмен мнениями о ситуации в мире и регионах», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля отметил, что темы будут похожи на те, с которыми председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию.

Песков отметил, что у России с Китаем хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Взаимодействие приносит пользу народам России и КНР.

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Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Китай, чтобы обсудить двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «В первую очередь, [будут обсуждаться] двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество. [Нам] важен обмен мнениями о ситуации в мире и регионах», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля отметил, что темы будут похожи на те, с которыми председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию. Песков отметил, что у России с Китаем хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Взаимодействие приносит пользу народам России и КНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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