Песков: НАТО воспринимает Россию как врага В Кремле высказались о позиции НАТО по отношению к России 11 июля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 + Песков: НАТО воспринимает Россию как врага Фото: Владимир Андреев © URA.RU Члены НАТО воспринимают Россию как врага. Это следует из всех заявлений представителей стран-участниц Альянса, которые прозвучали накануне саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В канун этого саммита НАТО стала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит во всех заявлениях членов Альянса. Речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный антироссийский характер. Россия воспринимается как враг, как противник. Мы это тщательно отслеживаем. Идет много высказываний. Они должны стать и будут предметом глубокого анализа для того, чтобы принимать меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — отметил Песков. По словам представителя Кремля, при этом неважно, где проходит саммит — далеко или близко к границам России. «Важная содержательная часть мероприятия», — подчеркнул Дмитрий Песков. Саммит НАТО пройдет 11—12 июля в Литве. На него приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что 12 июля состоится его встреча с президентами Турции и США. Члены НАТО воспринимают Россию как врага. Это следует из всех заявлений представителей стран-участниц Альянса, которые прозвучали накануне саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В канун этого саммита НАТО стала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит во всех заявлениях членов Альянса. Речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный антироссийский характер. Россия воспринимается как враг, как противник. Мы это тщательно отслеживаем. Идет много высказываний. Они должны стать и будут предметом глубокого анализа для того, чтобы принимать меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — отметил Песков. По словам представителя Кремля, при этом неважно, где проходит саммит — далеко или близко к границам России. «Важная содержательная часть мероприятия», — подчеркнул Дмитрий Песков. Саммит НАТО пройдет 11—12 июля в Литве. На него приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что 12 июля состоится его встреча с президентами Турции и США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям