Песков: НАТО воспринимает Россию как врага

В Кремле высказались о позиции НАТО по отношению к России
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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
Песков: НАТО воспринимает Россию как врага Фото:

Члены НАТО воспринимают Россию как врага. Это следует из всех заявлений представителей стран-участниц Альянса, которые прозвучали накануне саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«В канун этого саммита НАТО стала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит во всех заявлениях членов Альянса. Речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный антироссийский характер. Россия воспринимается как враг, как противник. Мы это тщательно отслеживаем. Идет много высказываний. Они должны стать и будут предметом глубокого анализа для того, чтобы принимать меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, при этом неважно, где проходит саммит — далеко или близко к границам России. «Важная содержательная часть мероприятия», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Саммит НАТО пройдет 11—12 июля в Литве. На него приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что 12 июля состоится его встреча с президентами Турции и США.

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Члены НАТО воспринимают Россию как врага. Это следует из всех заявлений представителей стран-участниц Альянса, которые прозвучали накануне саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В канун этого саммита НАТО стала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит во всех заявлениях членов Альянса. Речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный антироссийский характер. Россия воспринимается как враг, как противник. Мы это тщательно отслеживаем. Идет много высказываний. Они должны стать и будут предметом глубокого анализа для того, чтобы принимать меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — отметил Песков. По словам представителя Кремля, при этом неважно, где проходит саммит — далеко или близко к границам России. «Важная содержательная часть мероприятия», — подчеркнул Дмитрий Песков. Саммит НАТО пройдет 11—12 июля в Литве. На него приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что 12 июля состоится его встреча с президентами Турции и США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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