NYT: Зеленский признался, что Запад заставит его пойти на переговоры с Путиным

05 августа 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский будет участвовать в заседании в Саудовской Аравии 5 августа Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил своим дипломатом, что в ближайшее время Запад будет оказывать на Киев давление для решения конфликта с Россией мирным путем. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам переговоров, будет нарастать», — говорится в материале газеты . Журналисты отметили, что перед Киевом стоит сложный выбор. С одной стороны, ему надо сохранить поддержку Запада, которая может закончиться из-за провала ВСУ на поле боя. С другой — Украина собирается найти новых союзников для продолжения боев. Зеленский также призвал всех дипломатов использовать все ресурсы, чтобы продолжить проукраинскую линию решения конфликта. По информации журналистов, Зеленский призвал своих сотрудников продвигать тезис, что единственный выход из конфликта — это победа в противостоянии с Россией. Этот материал The New York Times опубликовала в преддверии переговоров Украины с лидерами около 40 стран в Саудовской Аравии. Россия не была приглашена на заседание. Однако Саудовская Аравия сообщила, что доложит РФ итоги заседания. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия готова к мирному диалогу. Однако ранее Зеленский узаконил отказ от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

