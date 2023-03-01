RTS: Россия и Украина ведут переговоры через частные компании в Женеве

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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
В Женеве проходят переговоры между украинскими и российскими экспертами, сообщает RTS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры в Женеве между Россией и Украиной проходят через две частные организации, а именно Центр гуманитарного диалога и Центр политики безопасности. Об этом сообщает телерадиокомпания Швейцарии RTS.

«Переговорами между российскими и украинскими экспертами занимаются две частные организации, базирующиеся в Женеве: Центр гуманитарного диалога и Центр политики безопасности», — сообщается в материале RTS. В материале добавили, что двум названным организациям оказывается финансовая поддержка со стороны швейцарского государства.

Автор публикации сообщает, что организация таких переговоров предназначена для сохранения диалога между Россией и Украиной. В состав экспертов от обоих стран входят представители, имеющие контакты с администрациями президентов России и Украины,а также те, кто ранее занимал официальные политические должности, заключил автор.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский опроверг информацию о проведении секретных переговоров между Россией и Украиной. По информации главы швейцарского МИД Иньяцио Кассис, переговоры по ситуации на Украине проходят в обстановке максимальной осмотрительности, передают RT.

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Переговоры в Женеве между Россией и Украиной проходят через две частные организации, а именно Центр гуманитарного диалога и Центр политики безопасности. Об этом сообщает телерадиокомпания Швейцарии RTS. «Переговорами между российскими и украинскими экспертами занимаются две частные организации, базирующиеся в Женеве: Центр гуманитарного диалога и Центр политики безопасности», — сообщается в материале RTS. В материале добавили, что двум названным организациям оказывается финансовая поддержка со стороны швейцарского государства. Автор публикации сообщает, что организация таких переговоров предназначена для сохранения диалога между Россией и Украиной. В состав экспертов от обоих стран входят представители, имеющие контакты с администрациями президентов России и Украины,а также те, кто ранее занимал официальные политические должности, заключил автор. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский опроверг информацию о проведении секретных переговоров между Россией и Украиной. По информации главы швейцарского МИД Иньяцио Кассис, переговоры по ситуации на Украине проходят в обстановке максимальной осмотрительности, передают RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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