RTS: Россия и Украина ведут переговоры через частные компании в Женеве

Переговоры в Женеве между Россией и Украиной проходят через две частные организации, а именно Центр гуманитарного диалога и Центр политики безопасности. Об этом сообщает телерадиокомпания Швейцарии RTS.
«Переговорами между российскими и украинскими экспертами занимаются две частные организации, базирующиеся в Женеве: Центр гуманитарного диалога и Центр политики безопасности», — сообщается в материале RTS. В материале добавили, что двум названным организациям оказывается финансовая поддержка со стороны швейцарского государства.
Автор публикации сообщает, что организация таких переговоров предназначена для сохранения диалога между Россией и Украиной. В состав экспертов от обоих стран входят представители, имеющие контакты с администрациями президентов России и Украины,а также те, кто ранее занимал официальные политические должности, заключил автор.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский опроверг информацию о проведении секретных переговоров между Россией и Украиной. По информации главы швейцарского МИД Иньяцио Кассис, переговоры по ситуации на Украине проходят в обстановке максимальной осмотрительности, передают RT.
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Переговоры в Женеве между Россией и Украиной проходят через две частные организации, а именно Центр гуманитарного диалога и Центр политики безопасности. Об этом сообщает телерадиокомпания Швейцарии RTS. «Переговорами между российскими и украинскими экспертами занимаются две частные организации, базирующиеся в Женеве: Центр гуманитарного диалога и Центр политики безопасности», — сообщается в материале RTS. В материале добавили, что двум названным организациям оказывается финансовая поддержка со стороны швейцарского государства. Автор публикации сообщает, что организация таких переговоров предназначена для сохранения диалога между Россией и Украиной. В состав экспертов от обоих стран входят представители, имеющие контакты с администрациями президентов России и Украины,а также те, кто ранее занимал официальные политические должности, заключил автор. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский опроверг информацию о проведении секретных переговоров между Россией и Украиной. По информации главы швейцарского МИД Иньяцио Кассис, переговоры по ситуации на Украине проходят в обстановке максимальной осмотрительности, передают RT.