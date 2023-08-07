Янину Соколовскую обвиняют в дискредитации ВС РФ
В России объявили в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую. Об этом сообщает МВД России.
«Янина Соколовская. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в базе розыска ведомства. Ранее в Москве в отношении телеведущей завели уголовное дело за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.
Янина Соколовская разыскивается по статье УК РФ
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