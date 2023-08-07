МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколовскую. Фото

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, нашивка, полиция, мвд россии
Янину Соколовскую обвиняют в дискредитации ВС РФ Фото:

В России объявили в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую. Об этом сообщает МВД России.

«Янина Соколовская. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в базе розыска ведомства. Ранее в Москве в отношении телеведущей завели уголовное дело за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

Янина Соколовская разыскивается по статье УК РФ
Янина Соколовская разыскивается по статье УК РФ

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В России объявили в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую. Об этом сообщает МВД России. «Янина Соколовская. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в базе розыска ведомства. Ранее в Москве в отношении телеведущей завели уголовное дело за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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