19 августа 2023

Координатор лесных пожарных объяснил, как власти РФ ищут виновных в природных возгораниях

Координатор лесных пожарных Сухов: в РФ палочная система наказаний за возгорания
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
Количество выписанных протоколов и число лесных пожаров несоизмеримы, отметил Сухов Фото:
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Лесные пожары в России 2023

При поиске виновных в лесных пожарах, государственные органы прибегают к «палочной» системе наказаний, когда работа оценивается по количеству выписанных протоколов. Об этом в беседе с URA.RU заявил координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов.

«Государственные службы привлекают, потому что у них „палочная“ система. Вы представляете статистику. Мы отслеживаем по Новосибирской области термоточки. И каждый день у нас термоточек порядка от трех до шести тысяч. Не каждая термоточка — это пожар, но три тысячи термоточек соответствует где-то 1-1,5 тысячи пожарам. Представляете, когда у вас в области 1,5-3 тысячи пожаров в сутки, а на стол кладут, что оштрафовали 50 человек. Хорошо работаем. А где еще остальные 1 450 пожаров?» — сказал Александр Сухов.

Собеседник агентства подчеркнул, что количество пожаров и число протоколов сильно не равны друг другу. «Я смотрел, что у нас порядка 100 протоколов за год. Представляете, при тысяче пожаров в день, где всего 100 протоколов за год. Фактически это показывает, насколько нужно лучше работать в данном направлении, чтобы все-таки действительно ловить тех, кто поджигает намеренно или тех, кто поджигает не из хороших побуждений, но все равно поджигает намеренно», — подчеркнул он.

Выясняет причину лесных пожаров дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Помимо этого, неверное заключение возможно из-за большого количества возгораний. Систему нельзя назвать правомерной и не дающей сбоев из-за непрофессионализма экспертов, а если специалистов много, то в расследование вмешается еще и субъективные, оценочные, противоречивые мнения.

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При поиске виновных в лесных пожарах, государственные органы прибегают к «палочной» системе наказаний, когда работа оценивается по количеству выписанных протоколов. Об этом в беседе с URA.RU заявил координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов. «Государственные службы привлекают, потому что у них „палочная“ система. Вы представляете статистику. Мы отслеживаем по Новосибирской области термоточки. И каждый день у нас термоточек порядка от трех до шести тысяч. Не каждая термоточка — это пожар, но три тысячи термоточек соответствует где-то 1-1,5 тысячи пожарам. Представляете, когда у вас в области 1,5-3 тысячи пожаров в сутки, а на стол кладут, что оштрафовали 50 человек. Хорошо работаем. А где еще остальные 1 450 пожаров?» — сказал Александр Сухов. Собеседник агентства подчеркнул, что количество пожаров и число протоколов сильно не равны друг другу. «Я смотрел, что у нас порядка 100 протоколов за год. Представляете, при тысяче пожаров в день, где всего 100 протоколов за год. Фактически это показывает, насколько нужно лучше работать в данном направлении, чтобы все-таки действительно ловить тех, кто поджигает намеренно или тех, кто поджигает не из хороших побуждений, но все равно поджигает намеренно», — подчеркнул он. Выясняет причину лесных пожаров дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Помимо этого, неверное заключение возможно из-за большого количества возгораний. Систему нельзя назвать правомерной и не дающей сбоев из-за непрофессионализма экспертов, а если специалистов много, то в расследование вмешается еще и субъективные, оценочные, противоречивые мнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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