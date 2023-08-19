Координатор лесных пожарных объяснил, как власти РФ ищут виновных в природных возгораниях

Координатор лесных пожарных Сухов: в РФ палочная система наказаний за возгорания

20 августа 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Количество выписанных протоколов и число лесных пожаров несоизмеримы, отметил Сухов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 При поиске виновных в лесных пожарах, государственные органы прибегают к «палочной» системе наказаний, когда работа оценивается по количеству выписанных протоколов. Об этом в беседе с URA.RU заявил координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов. «Государственные службы привлекают, потому что у них „палочная“ система. Вы представляете статистику. Мы отслеживаем по Новосибирской области термоточки. И каждый день у нас термоточек порядка от трех до шести тысяч. Не каждая термоточка — это пожар, но три тысячи термоточек соответствует где-то 1-1,5 тысячи пожарам. Представляете, когда у вас в области 1,5-3 тысячи пожаров в сутки, а на стол кладут, что оштрафовали 50 человек. Хорошо работаем. А где еще остальные 1 450 пожаров?» — сказал Александр Сухов. Собеседник агентства подчеркнул, что количество пожаров и число протоколов сильно не равны друг другу. «Я смотрел, что у нас порядка 100 протоколов за год. Представляете, при тысяче пожаров в день, где всего 100 протоколов за год. Фактически это показывает, насколько нужно лучше работать в данном направлении, чтобы все-таки действительно ловить тех, кто поджигает намеренно или тех, кто поджигает не из хороших побуждений, но все равно поджигает намеренно», — подчеркнул он. Выясняет причину лесных пожаров дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Помимо этого, неверное заключение возможно из-за большого количества возгораний. Систему нельзя назвать правомерной и не дающей сбоев из-за непрофессионализма экспертов, а если специалистов много, то в расследование вмешается еще и субъективные, оценочные, противоречивые мнения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При поиске виновных в лесных пожарах, государственные органы прибегают к «палочной» системе наказаний, когда работа оценивается по количеству выписанных протоколов. Об этом в беседе с URA.RU заявил координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов. «Государственные службы привлекают, потому что у них „палочная“ система. Вы представляете статистику. Мы отслеживаем по Новосибирской области термоточки. И каждый день у нас термоточек порядка от трех до шести тысяч. Не каждая термоточка — это пожар, но три тысячи термоточек соответствует где-то 1-1,5 тысячи пожарам. Представляете, когда у вас в области 1,5-3 тысячи пожаров в сутки, а на стол кладут, что оштрафовали 50 человек. Хорошо работаем. А где еще остальные 1 450 пожаров?» — сказал Александр Сухов. Собеседник агентства подчеркнул, что количество пожаров и число протоколов сильно не равны друг другу. «Я смотрел, что у нас порядка 100 протоколов за год. Представляете, при тысяче пожаров в день, где всего 100 протоколов за год. Фактически это показывает, насколько нужно лучше работать в данном направлении, чтобы все-таки действительно ловить тех, кто поджигает намеренно или тех, кто поджигает не из хороших побуждений, но все равно поджигает намеренно», — подчеркнул он. Выясняет причину лесных пожаров дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Помимо этого, неверное заключение возможно из-за большого количества возгораний. Систему нельзя назвать правомерной и не дающей сбоев из-за непрофессионализма экспертов, а если специалистов много, то в расследование вмешается еще и субъективные, оценочные, противоречивые мнения.