Власти России будут продвигать лучших творцов-патриотов

Сергей Кириенко представил проект «Знание.Авторы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России 22 августа стартует прием заявок на участие в просветительском проекте «Знание.Авторы». В ходе конкурса будут выявлены лучшие творческие работы, посвященные России. Их авторы выступят на гала-концерте на ВДНХ в Москве и получат поддержку от государства. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Количество талантливых людей у нас в стране невероятное. <…> У сегодняшнего молодого поколения главная ценность — самореализация. <…> Неслучайно целый ряд государственных проектов на это нацелены. Взрослые не навязывают, а скорее открывают все пространство возможностей, а у молодого человека есть возможность самому выбрать», — рассказал Сергей Кириенко о новом проекте во время встречи с участниками фестиваля «Таврида.АРТ». Трансляция проводится в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что «Знание.Авторы» — это проект, направленный на творческую реализацию молодежи.

Авторы лучших работ смогут не только выступить на крупнейшем экспозиционном центре мира, но и получить организационную и творческую поддержку от государства. Организатором конкурса выступает Российское общество «Знание». Кириенко добавил, что проекты, которые создает молодежь, задают новые стандарты качества и меняют людей вокруг.

С 17 по 21 августа в Крыму проходит крупнейшее в России культурное событие — фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Он собрал вокруг себя более 3 500 художников, писателей, музыкантов, актеров, дизайнеров и других представителей творчества в России из 89 регионов.

Сергей Кириенко выступил на фестивале «Таврида Арт» в Крыму Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»