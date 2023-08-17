17 августа 2023

В Крыму открылся выставочный центр «Арт-ЭКСПО» в рамках фестиваля «Таврида.Арт»

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Игорь Бутман на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, бутман игорь, сцена, арт-таврида
Фестиваль в Крыму проходит с 17 по 21 августа Фото:

В Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» открыли выставку регионов, корпораций и партнерских организаций. В этом году для выставки создано выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО», которое представляет собой конструкцию площадью 3,5 тысячи квадратных метров и 12 метров в высоту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фестиваля.

«С 17 по 21 августа в Крыму проходит крупнейшее в России культурное событие — фестиваль молодого искусства „Таврида.АРТ“. Одно из ключевых событий фестиваля — открытие современного выставочного центра „АРТ-ЭКСПО“ Оборудованный павильон станет главной сценой для презентаций лучших достижений и практик регионов, учебных заведений, общественных и коммерческих организаций», — рассказали организаторы.

На «АРТ-ЭКСПО» представлены экспонаты из Белгородской, Московской, Нижегородской, Тульской областей, Камчатского и Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, Пермского государственного национального исследовательского университета, Северокавказскго федерального университета, РНКБ, Почты Крыма, проекта «Другое дело», Международной выставки-форума «Россия».

По задумке авторов, каждый участник представляет свой оригинальный стенд, на котором будет проходить интерактивное общение с гостями в форматах мастер-классов, шоу, кинопоказов и презентаций достижений местных творцов. Сквозная тема, объединяющая все экспозиции — «Было. Есть. Будет».

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В Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» открыли выставку регионов, корпораций и партнерских организаций. В этом году для выставки создано выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО», которое представляет собой конструкцию площадью 3,5 тысячи квадратных метров и 12 метров в высоту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фестиваля. «С 17 по 21 августа в Крыму проходит крупнейшее в России культурное событие — фестиваль молодого искусства „Таврида.АРТ“. Одно из ключевых событий фестиваля — открытие современного выставочного центра „АРТ-ЭКСПО“ Оборудованный павильон станет главной сценой для презентаций лучших достижений и практик регионов, учебных заведений, общественных и коммерческих организаций», — рассказали организаторы. На «АРТ-ЭКСПО» представлены экспонаты из Белгородской, Московской, Нижегородской, Тульской областей, Камчатского и Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, Пермского государственного национального исследовательского университета, Северокавказскго федерального университета, РНКБ, Почты Крыма, проекта «Другое дело», Международной выставки-форума «Россия». По задумке авторов, каждый участник представляет свой оригинальный стенд, на котором будет проходить интерактивное общение с гостями в форматах мастер-классов, шоу, кинопоказов и презентаций достижений местных творцов. Сквозная тема, объединяющая все экспозиции — «Было. Есть. Будет».
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© Служба новостей «URA.RU»
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