Госдума рассмотрит закон о лишении уклонистов гражданства

Уклонение от постановки на воинский учет будет являться основанием для лишения российского гражданства и депортации в страну, откуда прибыл гражданин. Такой закон подготовил к рассмотрению депутат Госдумы РФ от партии КПРФ, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев.
«Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов. На следующей неделе он будет внесен в Госдуму для рассмотрения», —
Ранее Матвеев задался вопросом, почему мигрантов из Средней Азии не призывают в рамках частичной мобилизации в зону спецоперации. По его мнению, все это из-за двойного гражданства, поэтому необходимо корректировать норму закона.
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