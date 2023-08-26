Госдума рассмотрит закон о лишении уклонистов гражданства

26 августа 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Уклонение от постановки на воинский учет может стать причиной для депортации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уклонение от постановки на воинский учет будет являться основанием для лишения российского гражданства и депортации в страну, откуда прибыл гражданин. Такой закон подготовил к рассмотрению депутат Госдумы РФ от партии КПРФ, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев. «Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов. На следующей неделе он будет внесен в Госдуму для рассмотрения», — написал Матвеев в своем telegram-канале. Ранее Матвеев задался вопросом, почему мигрантов из Средней Азии не призывают в рамках частичной мобилизации в зону спецоперации. По его мнению, все это из-за двойного гражданства, поэтому необходимо корректировать норму закона.

Уклонение от постановки на воинский учет будет являться основанием для лишения российского гражданства и депортации в страну, откуда прибыл гражданин. Такой закон подготовил к рассмотрению депутат Госдумы РФ от партии КПРФ, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев. «Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов. На следующей неделе он будет внесен в Госдуму для рассмотрения», — написал Матвеев в своем telegram-канале. Ранее Матвеев задался вопросом, почему мигрантов из Средней Азии не призывают в рамках частичной мобилизации в зону спецоперации. По его мнению, все это из-за двойного гражданства, поэтому необходимо корректировать норму закона.