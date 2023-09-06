В Кремле отреагировали на учения Армении и США

Песков: учения США и Армении вызывают настороженность в Кремле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за ситуацией с учениями Армении и США Фото:

Совместные учения Армении и США вызывают настороженность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это (учения) вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции Кремля по этому поводу.

Ранее в минобороны Армении сообщили, что с 11 по 20 сентября Ереван и США проведут совместные учения. По словам ведомства, мероприятие направлено на стабилизацию отношений между странами, участвующими в миротворческих миссиях.

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Совместные учения Армении и США вызывают настороженность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это (учения) вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции Кремля по этому поводу. Ранее в минобороны Армении сообщили, что с 11 по 20 сентября Ереван и США проведут совместные учения. По словам ведомства, мероприятие направлено на стабилизацию отношений между странами, участвующими в миротворческих миссиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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