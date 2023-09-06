В Кремле отреагировали на учения Армении и США

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за ситуацией с учениями Армении и США
Совместные учения Армении и США вызывают настороженность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Это (учения) вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции Кремля по этому поводу.
Ранее в минобороны Армении сообщили, что с 11 по 20 сентября Ереван и США проведут совместные учения. По словам ведомства, мероприятие направлено на стабилизацию отношений между странами, участвующими в миротворческих миссиях.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.