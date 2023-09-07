Baza: двух полицейских из Москвы подозревают в краже биткоинов на 26 млн

07 сентября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала двоих полицейских за кражу биткоинов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве задержали двух полицейских отдела внутренних дел районов «Выхино-Жулебино». Их подозревают в краже около 10 биткоинов на сумму 26 миллионов рублей, передает telegram-канал Baza. Лейтенанты полиции Алексанов и Игнатов 19 июля задержали невиновного мужчину. Правоохранители убедили гражданина в том, что на него заведено уголовное дело. «Чтобы „закрыть“ расследование, полицейские потребовали мобильный телефон задержанного. А когда получили трубку, то знали, куда нажимать — они перевели себе 9,6 биткойнов, которые хранились у мужчины в криптокошельке», — написали в telegram-канале. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ 6 сентября. URA.RU направило запросы в управление Следственного комитета и ГУ МВД по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В Москве задержали двух полицейских отдела внутренних дел районов «Выхино-Жулебино». Их подозревают в краже около 10 биткоинов на сумму 26 миллионов рублей, передает telegram-канал Baza. Лейтенанты полиции Алексанов и Игнатов 19 июля задержали невиновного мужчину. Правоохранители убедили гражданина в том, что на него заведено уголовное дело. «Чтобы „закрыть“ расследование, полицейские потребовали мобильный телефон задержанного. А когда получили трубку, то знали, куда нажимать — они перевели себе 9,6 биткойнов, которые хранились у мужчины в криптокошельке», — написали в telegram-канале. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ 6 сентября. URA.RU направило запросы в управление Следственного комитета и ГУ МВД по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.