Baza: двух полицейских из Москвы подозревают в краже биткоинов на 26 млн

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Клипарт. Сургут, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
ФСБ задержала двоих полицейских за кражу биткоинов Фото:

В Москве задержали двух полицейских отдела внутренних дел районов «Выхино-Жулебино». Их подозревают в краже около 10 биткоинов на сумму 26 миллионов рублей, передает telegram-канал Baza.

Лейтенанты полиции Алексанов и Игнатов 19 июля задержали невиновного мужчину. Правоохранители убедили гражданина в том, что на него заведено уголовное дело. «Чтобы „закрыть“ расследование, полицейские потребовали мобильный телефон задержанного. А когда получили трубку, то знали, куда нажимать — они перевели себе 9,6 биткойнов, которые хранились у мужчины в криптокошельке», — написали в telegram-канале. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ 6 сентября.

URA.RU направило запросы в управление Следственного комитета и ГУ МВД по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Москве задержали двух полицейских отдела внутренних дел районов «Выхино-Жулебино». Их подозревают в краже около 10 биткоинов на сумму 26 миллионов рублей, передает telegram-канал Baza. Лейтенанты полиции Алексанов и Игнатов 19 июля задержали невиновного мужчину. Правоохранители убедили гражданина в том, что на него заведено уголовное дело. «Чтобы „закрыть“ расследование, полицейские потребовали мобильный телефон задержанного. А когда получили трубку, то знали, куда нажимать — они перевели себе 9,6 биткойнов, которые хранились у мужчины в криптокошельке», — написали в telegram-канале. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ 6 сентября. URA.RU направило запросы в управление Следственного комитета и ГУ МВД по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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