УЕФА создаст рабочую группу по возвращению российского футбола в Европу

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Клипарт. Магнитогорск, футбольное поле, футбольные ворота, футбольный мяч
УЕФА создаст группу, которая ввернет российский футбол в международные турниры, заявил Максим Митрофанов Фото:

УЕФА сформирует рабочую группу, которая займется возвращением росссийских команд в международные турниры. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС», — заявил Митрофанов. Его слова приводит интернет-издание Sport.24.

В 30 декабре РФС начал процесс по возвращению российских клубов к участию в международных турнирах. До этого времени шло обсуждение по переходу РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. Однако позже это направление свернули.

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УЕФА сформирует рабочую группу, которая займется возвращением росссийских команд в международные турниры. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. «УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС», — заявил Митрофанов. Его слова приводит интернет-издание Sport.24. В 30 декабре РФС начал процесс по возвращению российских клубов к участию в международных турнирах. До этого времени шло обсуждение по переходу РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. Однако позже это направление свернули.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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