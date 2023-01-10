УЕФА создаст рабочую группу по возвращению российского футбола в Европу

УЕФА создаст группу, которая ввернет российский футбол в международные турниры, заявил Максим Митрофанов
УЕФА сформирует рабочую группу, которая займется возвращением росссийских команд в международные турниры. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
«УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС», — заявил Митрофанов. Его слова приводит интернет-издание
В 30 декабре РФС начал процесс по возвращению российских клубов к участию в международных турнирах. До этого времени шло обсуждение по переходу РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. Однако позже это направление свернули.
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