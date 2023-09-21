Армения потребовала ООН немедленно развернуть миссию в Карабахе

Армения призвала СБ ООН направить миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Такую просьбу озвучил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
«[…] предпринять следующие меры. Осудить возобновление боестолкновений и удары по гражданским объектам и инфраструктуре, потребовать полное выполнение обязательств по международному гуманитарному праву, развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе», — сказал Мирзоян в ходе выступления в Совете Безопасности ООН. Информацию передает ТАСС.
Днем 19 сентября Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Нагорный Карабах капитулировал. 21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос по Нагорному Карабаху решен.
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