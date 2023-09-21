Армения потребовала ООН немедленно развернуть миссию в Карабахе

22 сентября 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Мирзоян призвал Совет безопасности ООН направить миротворческую миссию в Нагорный Карабах под мандатом ООН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Армения призвала СБ ООН направить миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Такую просьбу озвучил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «[…] предпринять следующие меры. Осудить возобновление боестолкновений и удары по гражданским объектам и инфраструктуре, потребовать полное выполнение обязательств по международному гуманитарному праву, развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе», — сказал Мирзоян в ходе выступления в Совете Безопасности ООН. Информацию передает ТАСС. Днем 19 сентября Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Нагорный Карабах капитулировал. 21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос по Нагорному Карабаху решен.

Армения призвала СБ ООН направить миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Такую просьбу озвучил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «[…] предпринять следующие меры. Осудить возобновление боестолкновений и удары по гражданским объектам и инфраструктуре, потребовать полное выполнение обязательств по международному гуманитарному праву, развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе», — сказал Мирзоян в ходе выступления в Совете Безопасности ООН. Информацию передает ТАСС. Днем 19 сентября Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Нагорный Карабах капитулировал. 21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос по Нагорному Карабаху решен.