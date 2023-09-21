21 сентября 2023

Армения потребовала ООН немедленно развернуть миссию в Карабахе

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Мирзоян призвал Совет безопасности ООН направить миротворческую миссию в Нагорный Карабах под мандатом ООН Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения призвала СБ ООН направить миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Такую просьбу озвучил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«[…] предпринять следующие меры. Осудить возобновление боестолкновений и удары по гражданским объектам и инфраструктуре, потребовать полное выполнение обязательств по международному гуманитарному праву, развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе», — сказал Мирзоян в ходе выступления в Совете Безопасности ООН. Информацию передает ТАСС.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Нагорный Карабах капитулировал. 21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос по Нагорному Карабаху решен.

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Армения призвала СБ ООН направить миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Такую просьбу озвучил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. «[…] предпринять следующие меры. Осудить возобновление боестолкновений и удары по гражданским объектам и инфраструктуре, потребовать полное выполнение обязательств по международному гуманитарному праву, развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе», — сказал Мирзоян в ходе выступления в Совете Безопасности ООН. Информацию передает ТАСС. Днем 19 сентября Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Нагорный Карабах капитулировал. 21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос по Нагорному Карабаху решен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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