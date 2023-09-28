Лавров предупредил Пашиняна о предательстве США

28 сентября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что в Армении есть желающие разорвать отношения с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер-министру Армении Николу Пашиняну стоит ознакомиться с историей, чтобы понять, как США использует другие регионы ради своих интересов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, у регионов, доверившихся США, незавидная судьба. «Им (армянской власти — прим. URA.RU) хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира», — заявил Лавров в беседе с ТАСС. По его словам, судьба у данных регионов незавидна. Он отметил, что в Армении есть желающие, которые хотят разорвать отношения с РФ и начать сотрудничество с Западом. «Во-первых, исторически, географически, геополитически невозможно Россию потерять в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье», — сообщил Лавров. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время своего послания согражданам, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября. В МИД РФ отметили, что послание Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес Москвы и вызывает отторжение, передает «Национальная служба новостей». Там подчеркнули, что Пашинян сознательно готовил страну к развороту от РФ в пользу Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну стоит ознакомиться с историей, чтобы понять, как США использует другие регионы ради своих интересов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, у регионов, доверившихся США, незавидная судьба. «Им (армянской власти — прим. URA.RU) хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира», — заявил Лавров в беседе с ТАСС. По его словам, судьба у данных регионов незавидна. Он отметил, что в Армении есть желающие, которые хотят разорвать отношения с РФ и начать сотрудничество с Западом. «Во-первых, исторически, географически, геополитически невозможно Россию потерять в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье», — сообщил Лавров. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время своего послания согражданам, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября. В МИД РФ отметили, что послание Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес Москвы и вызывает отторжение, передает «Национальная служба новостей». Там подчеркнули, что Пашинян сознательно готовил страну к развороту от РФ в пользу Запада.