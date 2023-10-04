Десантник ВСУ, пытавшийся высадиться в Крыму, взят в плен

Боец раскрыл цели операции в Крыму, сообщает ФСБ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Один из бойцов ВСУ, который пытался высадиться в Крыму в составе украинской диверсионной группы, был взят в плен российскими силами. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ. Он раскрыл цели этой операции.
«Один из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся ночью проникнуть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах, был взят в плен и рассказал о целях операции», — сообщили в ЦОС ФСБ России. Сообщение передает ТАСС. В ходе допроса пленного установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым.
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