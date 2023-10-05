05 октября 2023

Пентагон: у США осталось 7 миллиардов долларов для ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
США увеличили помощь Украине до семи миллиардов долларов, заявил Патрик Райдер Фото:
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США увеличили размер помощи Украине на 1,6 миллиарда долларов. Теперь Вашингтон максимум может отправить Киеву семь миллиардов долларов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«У нас есть немногим больше 5,4 миллиарда долларов благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств. У нас есть около 1,6 миллиарда долларов на цели восстановления израсходованного», — заявил Патрик Райдер в видео, опубликованном на официальном сайте правительства США.

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что не в курсе хватит ли выделенных средств Украине на поставку тактических ракет ATACMS, так как об этом в рамках помощи речь не шла. Также неизвестно, когда Вашингтон вновь планирует отправить финансовую помощь Киеву, добавил Райдер.

Ранее глава комиссии Верховной Рады Александра Устинова отметила, что без помощи США оружие у Киева останется лишь на полтора месяца. Президент России Владимир Путин заявлял, что «Украине останется жить неделю» если Запад передумает ей помогать.

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США увеличили размер помощи Украине на 1,6 миллиарда долларов. Теперь Вашингтон максимум может отправить Киеву семь миллиардов долларов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «У нас есть немногим больше 5,4 миллиарда долларов благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств. У нас есть около 1,6 миллиарда долларов на цели восстановления израсходованного», — заявил Патрик Райдер в видео, опубликованном на официальном сайте правительства США. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что не в курсе хватит ли выделенных средств Украине на поставку тактических ракет ATACMS, так как об этом в рамках помощи речь не шла. Также неизвестно, когда Вашингтон вновь планирует отправить финансовую помощь Киеву, добавил Райдер. Ранее глава комиссии Верховной Рады Александра Устинова отметила, что без помощи США оружие у Киева останется лишь на полтора месяца. Президент России Владимир Путин заявлял, что «Украине останется жить неделю» если Запад передумает ей помогать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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