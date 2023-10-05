Пентагон: у США осталось 7 миллиардов долларов для ВСУ

06 октября 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

США увеличили помощь Украине до семи миллиардов долларов, заявил Патрик Райдер Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США увеличили размер помощи Украине на 1,6 миллиарда долларов. Теперь Вашингтон максимум может отправить Киеву семь миллиардов долларов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «У нас есть немногим больше 5,4 миллиарда долларов благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств. У нас есть около 1,6 миллиарда долларов на цели восстановления израсходованного», — заявил Патрик Райдер в видео, опубликованном на официальном сайте правительства США. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что не в курсе хватит ли выделенных средств Украине на поставку тактических ракет ATACMS, так как об этом в рамках помощи речь не шла. Также неизвестно, когда Вашингтон вновь планирует отправить финансовую помощь Киеву, добавил Райдер. Ранее глава комиссии Верховной Рады Александра Устинова отметила, что без помощи США оружие у Киева останется лишь на полтора месяца. Президент России Владимир Путин заявлял, что «Украине останется жить неделю» если Запад передумает ей помогать.

США увеличили размер помощи Украине на 1,6 миллиарда долларов. Теперь Вашингтон максимум может отправить Киеву семь миллиардов долларов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «У нас есть немногим больше 5,4 миллиарда долларов благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств. У нас есть около 1,6 миллиарда долларов на цели восстановления израсходованного», — заявил Патрик Райдер в видео, опубликованном на официальном сайте правительства США. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что не в курсе хватит ли выделенных средств Украине на поставку тактических ракет ATACMS, так как об этом в рамках помощи речь не шла. Также неизвестно, когда Вашингтон вновь планирует отправить финансовую помощь Киеву, добавил Райдер. Ранее глава комиссии Верховной Рады Александра Устинова отметила, что без помощи США оружие у Киева останется лишь на полтора месяца. Президент России Владимир Путин заявлял, что «Украине останется жить неделю» если Запад передумает ей помогать.