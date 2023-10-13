13 октября 2023

Нетаньяху заявил о готовности Израиля к большему насилию в отношении палестинцев

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Нетаньяху заявил о беспрецедентных ударах по сектору Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Действия Израиля в ответ на атаки ХАМАС в секторе Газа — это только начало. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы никогда не забудем зверств, совершенных нашими врагами… и мы никогда не простим. Мы наносим удары по нашим врагам с беспрецедентной силой… Я подчеркиваю: это только начало», — приводит заявление Нетаньяху Times of Israel.

Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газы начался 7 октября с атаки палестинской группировки ХАМАС на военные объекты ЦАХАЛ (израильская армия), сопровождавшейся массовыми ракетными ударами. В ответ Израиль объявил о начале военных действий и сухопутной операции в секторе Газа.

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Действия Израиля в ответ на атаки ХАМАС в секторе Газа — это только начало. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы никогда не забудем зверств, совершенных нашими врагами… и мы никогда не простим. Мы наносим удары по нашим врагам с беспрецедентной силой… Я подчеркиваю: это только начало», — приводит заявление Нетаньяху Times of Israel. Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газы начался 7 октября с атаки палестинской группировки ХАМАС на военные объекты ЦАХАЛ (израильская армия), сопровождавшейся массовыми ракетными ударами. В ответ Израиль объявил о начале военных действий и сухопутной операции в секторе Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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