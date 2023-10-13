Нетаньяху заявил о готовности Израиля к большему насилию в отношении палестинцев

14 октября 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Нетаньяху заявил о беспрецедентных ударах по сектору Газа Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Действия Израиля в ответ на атаки ХАМАС в секторе Газа — это только начало. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы никогда не забудем зверств, совершенных нашими врагами… и мы никогда не простим. Мы наносим удары по нашим врагам с беспрецедентной силой… Я подчеркиваю: это только начало», — приводит заявление Нетаньяху Times of Israel . Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газы начался 7 октября с атаки палестинской группировки ХАМАС на военные объекты ЦАХАЛ (израильская армия), сопровождавшейся массовыми ракетными ударами. В ответ Израиль объявил о начале военных действий и сухопутной операции в секторе Газа.

Действия Израиля в ответ на атаки ХАМАС в секторе Газа — это только начало. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы никогда не забудем зверств, совершенных нашими врагами… и мы никогда не простим. Мы наносим удары по нашим врагам с беспрецедентной силой… Я подчеркиваю: это только начало», — приводит заявление Нетаньяху Times of Israel. Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газы начался 7 октября с атаки палестинской группировки ХАМАС на военные объекты ЦАХАЛ (израильская армия), сопровождавшейся массовыми ракетными ударами. В ответ Израиль объявил о начале военных действий и сухопутной операции в секторе Газа.