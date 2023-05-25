В Китае заявили о преимуществе российских истребителей Су-35 перед самолетами F-16 Гуаньча: истребитель F-16 не сможет тягаться с российским Су-35 в зоне СВО 26 мая 2023 в 05:13 Размер текста - 17 + F-16 не смогут переломить ход конфликта на Украине, пишет Гуаньча Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16 не переломят ход конфликта на Украине, самолеты окажутся уязвимыми перед российскими Су-35. Об этом пишет китайский портал Гуаньча. Новость по теме Чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29. Инфографика «Утверждать, что этот истребитель может переломить ситуацию на поле боя, — ошибка. Не ожидайте от F-16 слишком многого. Единственное, что он сделает наверняка — это затянет конфликт еще на какое-то время», — говорится в статье Гуаньча. Там отметили, что в условиях Украины они будут лишены преимуществ и окажутся уязвимыми перед российскими Су-35. После освобождения Артемовска (Бахмута) российскими военнослужащими Запад принял решение поставить в помощь ВСУ истребители F-16. По данным Newsweek, Киев хочет ударить по Крыму после получения данного вида вооружения, пишет телеканал 360. По данным Military Watch, российский истребитель Су-35 обладает уникальным опытом по сравнению с другими самолетами. Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители Су-35 были задействованы при обнаружении американских бомбардировщиков над Балтийским морем, передает «Национальная служба новостей». В США признали, что американские истребители F-16 не являются «волшебным оружием». Истребители F-16 не переломят ход конфликта на Украине, самолеты окажутся уязвимыми перед российскими Су-35. Об этом пишет китайский портал Гуаньча. «Утверждать, что этот истребитель может переломить ситуацию на поле боя, — ошибка. Не ожидайте от F-16 слишком многого. Единственное, что он сделает наверняка — это затянет конфликт еще на какое-то время», — говорится в статье Гуаньча. Там отметили, что в условиях Украины они будут лишены преимуществ и окажутся уязвимыми перед российскими Су-35. После освобождения Артемовска (Бахмута) российскими военнослужащими Запад принял решение поставить в помощь ВСУ истребители F-16. По данным Newsweek, Киев хочет ударить по Крыму после получения данного вида вооружения, пишет телеканал 360. По данным Military Watch, российский истребитель Су-35 обладает уникальным опытом по сравнению с другими самолетами. Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители Су-35 были задействованы при обнаружении американских бомбардировщиков над Балтийским морем, передает «Национальная служба новостей». В США признали, что американские истребители F-16 не являются «волшебным оружием». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям