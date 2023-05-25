25 мая 2023

В Китае заявили о преимуществе российских истребителей Су-35 перед самолетами F-16

Гуаньча: истребитель F-16 не сможет тягаться с российским Су-35 в зоне СВО
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
F-16 не смогут переломить ход конфликта на Украине, пишет Гуаньча Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истребители F-16 не переломят ход конфликта на Украине, самолеты окажутся уязвимыми перед российскими Су-35. Об этом пишет китайский портал Гуаньча.

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«Утверждать, что этот истребитель может переломить ситуацию на поле боя, — ошибка. Не ожидайте от F-16 слишком многого. Единственное, что он сделает наверняка — это затянет конфликт еще на какое-то время», — говорится в статье Гуаньча. Там отметили, что в условиях Украины они будут лишены преимуществ и окажутся уязвимыми перед российскими Су-35.

После освобождения Артемовска (Бахмута) российскими военнослужащими Запад принял решение поставить в помощь ВСУ истребители F-16. По данным Newsweek, Киев хочет ударить по Крыму после получения данного вида вооружения, пишет телеканал 360.

По данным Military Watch, российский истребитель Су-35 обладает уникальным опытом по сравнению с другими самолетами. Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители Су-35 были задействованы при обнаружении американских бомбардировщиков над Балтийским морем, передает «Национальная служба новостей». В США признали, что американские истребители F-16 не являются «волшебным оружием».

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Истребители F-16 не переломят ход конфликта на Украине, самолеты окажутся уязвимыми перед российскими Су-35. Об этом пишет китайский портал Гуаньча. «Утверждать, что этот истребитель может переломить ситуацию на поле боя, — ошибка. Не ожидайте от F-16 слишком многого. Единственное, что он сделает наверняка — это затянет конфликт еще на какое-то время», — говорится в статье Гуаньча. Там отметили, что в условиях Украины они будут лишены преимуществ и окажутся уязвимыми перед российскими Су-35. После освобождения Артемовска (Бахмута) российскими военнослужащими Запад принял решение поставить в помощь ВСУ истребители F-16. По данным Newsweek, Киев хочет ударить по Крыму после получения данного вида вооружения, пишет телеканал 360. По данным Military Watch, российский истребитель Су-35 обладает уникальным опытом по сравнению с другими самолетами. Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители Су-35 были задействованы при обнаружении американских бомбардировщиков над Балтийским морем, передает «Национальная служба новостей». В США признали, что американские истребители F-16 не являются «волшебным оружием».
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