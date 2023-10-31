В WhatsApp появилась новая функция для звонков

Прайм: пользователям WhatsApp стали доступны групповые звонки до 31 человека

31 октября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

В WhatsApp можно отследить теперь, кто поставил реакцию на сообщение в канале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мессенджер WhatsApp обновил свое приложение. Теперь в групповых звонках может участвовать 31 человек. В приложении также изменили интерфейс для пользователей iOS. «Теперь доступны групповые звонки с 31 участником», — говорится в сообщении компании. Его приводит агентство Прайм. Отмечается, что раньше групповые звонки были доступны на 32 человек, однако пользователи были ограничены выбором только 15 контактов при инициировании данных вызовов. Некоторое число пользователей смогут испробовать новый интерфейс, который ранее был доступен только для бета-тестеров. По информации компании, на экране данных о чате теперь показываются переработанные иконки. Главным отличием нового интерфейса стал зеленый цвет в качестве основного оттенка приложения. Также мессенджер сообщил о тестовом запуске фильтрации реакций на сообщения для каналов. Это позволит определить, кто из контактов отреагировал на публикации, используя эмодзи. По информации компании, фильтр поможет администраторам каналов отслеживать индивидуальные реакции своих контактов. Ранее в Роскомнадзоре сообщили о возможной блокировке WhatsApp, передают «Дни.ру». Разработчики мессенджера из компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сообщили, что с 24 октября на миллионах смартфонах перестанет работать WhatsApp. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мессенджер WhatsApp обновил свое приложение. Теперь в групповых звонках может участвовать 31 человек. В приложении также изменили интерфейс для пользователей iOS. «Теперь доступны групповые звонки с 31 участником», — говорится в сообщении компании. Его приводит агентство Прайм. Отмечается, что раньше групповые звонки были доступны на 32 человек, однако пользователи были ограничены выбором только 15 контактов при инициировании данных вызовов. Некоторое число пользователей смогут испробовать новый интерфейс, который ранее был доступен только для бета-тестеров. По информации компании, на экране данных о чате теперь показываются переработанные иконки. Главным отличием нового интерфейса стал зеленый цвет в качестве основного оттенка приложения. Также мессенджер сообщил о тестовом запуске фильтрации реакций на сообщения для каналов. Это позволит определить, кто из контактов отреагировал на публикации, используя эмодзи. По информации компании, фильтр поможет администраторам каналов отслеживать индивидуальные реакции своих контактов. Ранее в Роскомнадзоре сообщили о возможной блокировке WhatsApp, передают «Дни.ру». Разработчики мессенджера из компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сообщили, что с 24 октября на миллионах смартфонах перестанет работать WhatsApp.