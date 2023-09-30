Учителям российского региона запретили использовать WhatsApp

30 сентября 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Учителя из Дагестана перейдут на российские аналоги WhatsApp, пишет Baza Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учителям из Республики Дагестан запретили использовать мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) для работы. Его заменят на российские аналоги. «В Дагестане учителям школ запретили использовать WhatsApp для работы», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что мессенджер должен быть заменен на российские аналоги. Не объясняя причину такого решения, школам поручено использовать мессенджер «ВКонтакте» и образовательную платформу «Сферум». Подобный запрет уже введен и в других российских регионах, включая Екатеринбург, где педагогам было предложено прекратить использование WhatsApp для общения. Такие же требования получили также полицейские, которым необходимо перейти на Telegram или убрать упоминания МВД из названий рабочих чатов в WhatsApp. Ранее стало известно, что WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах Android. Эти изменения вступят в силу с 24 октября. URA.RU подробно рассказывало о том, кто в России потеряет доступ к этому мессенджеру. Помимо этого Роскомнадзор заявил о возможной блокировке мессенджера. В случае появления в приложении каналов с запрещенной в России информацией, оно может стать недоступным на территории страны, передают «Дни.ру».

Учителям из Республики Дагестан запретили использовать мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) для работы. Его заменят на российские аналоги. «В Дагестане учителям школ запретили использовать WhatsApp для работы», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что мессенджер должен быть заменен на российские аналоги. Не объясняя причину такого решения, школам поручено использовать мессенджер «ВКонтакте» и образовательную платформу «Сферум». Подобный запрет уже введен и в других российских регионах, включая Екатеринбург, где педагогам было предложено прекратить использование WhatsApp для общения. Такие же требования получили также полицейские, которым необходимо перейти на Telegram или убрать упоминания МВД из названий рабочих чатов в WhatsApp. Ранее стало известно, что WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах Android. Эти изменения вступят в силу с 24 октября. URA.RU подробно рассказывало о том, кто в России потеряет доступ к этому мессенджеру. Помимо этого Роскомнадзор заявил о возможной блокировке мессенджера. В случае появления в приложении каналов с запрещенной в России информацией, оно может стать недоступным на территории страны, передают «Дни.ру».